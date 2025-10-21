Rodrigo Santoro estrela como protagonista em 'O filho de mil homens'

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (20/10), o trailer da primeira adaptação da obra O filho de mil homens, de Valter Hugo Mãe. O longa promete comover o público ao mostrar a jornada de Crisóstomo, interpretado por Rodrigo Santoro, que sonha em ser pai. A trama estreia em 19 de novembro na plataforma da Netflix.
Crisógono, um pescador solitário, Camilo, um menino órfão, Isaura, uma mulher marginalizada e Antonio, um jovem incompreendido, têm seus caminhos entrelaçados e suas vidas transformadas. Dirigido por Daniel Rezende, o filme traz o aprendizado dos personagens sobre o propósito de compartilhar a vida em família.
A adaptação, estrelada por Rodrigo Santoro, além de estrear globalmente no streaming da Netflix, também passará por cinemas selecionados no dia 30 de outubro.
