Representante da boa música brasiliense, Eduardo Rangel solta a voz

Na década de 1980 a maioria dos artistas brasilienses ligados à música tinha entre as ambições integrar uma banda de rock, a exemplo de Herbert Vianna, Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, que formaram a Legião Urbana; Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial; Podrão e Paulo César Cascão, do Detrito Federal. Outro dos desejos era tocar no mítico Gate's Pub, misto de bar e casa de shows, na 403 Sul, que costumava ficar lotado, às sextas-feiras e sábados.
Cantor e compositor daquela geração, Eduardo Rangel, porém, manteve-se fiel à MPB, gênero musical que o levou a desenvolver uma promissora carreira. Composições de sua autoria foram gravadas por intérpretes como Edson Cordeiro, Márcio Faraco, Renata Arruda e Indiana Nomma. Entre as mais conhecidas estão Bicicleta, um clássico brasiliense, e Noves Fora.
Há algum tempo longe dos palcos, ele retoma as atividades com um show, hoje, às 20h30, no Espaço Cultural do Choro (Eixo Monumental), contando com a participação de instrumentistas convidados: Liliana Gayoso (violino), Haroldinho Mattos (guitarra), Jaime Eernest Dias (violão), Ocelo Mendonça (sax e violoncelo), Oswaldo Amorim (contrabaixo), Daniel Baker (teclados), e Renato Glória (bateria), além, de Erick Shnabel (voz).
Rangel preparou um repertório que inclui canções autorais, registradas em quatro álbuns, com as quais homenageia os mestres Chico Buarque, Guinga, Sérgio Sampaio e José Miguel Wisnik; e apresenta algumas da nova safra, entre as quais Adolesempre, Mentira de ator e Náufrago. "A proposta é levar ao público um espetáculo que passeia pela bossa nova, blues, rock e flamenco", antecipa.
Eduardo Rangel e Convidados
Show do cantor e compositor brasiliense hoje (quinta-feira), às 20h30, no Espaço Cultural do Choro (Eixo Monumental).
Ingressos (primeiro lote): R$ 35, à venda no local.