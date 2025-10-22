Os puxadores do samba participam de roda na Asa Norte neste sábado (25/10)

Tinga, Wantuir, Bruno Ribas, Marquinhos Art´Samba e Serginho do Porto fazem parte de Os puxadores do samba, conjunto formado em 1990 - (crédito: Reprodução/Instagram)

Pela primeira vez no Distrito Federal, Os puxadores do samba fazem show na Acadêmicos da Asa Norte neste sábado (24/10), a partir das 18h. O grupo com sambistas de diferentes escolas do Rio de Janeiro se junta ao Samba da Tia Zélia e à Bateria swing de Brasília. Ingressos custam R$ 30 (meia).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Nicki Minaj apaga Instagram e causa mistério entre fãs e rivais

Tinga, Wantuir, cantor da Porto da Pedra, Bruno Ribas, da Unidos de Padre Miguel, Marquinhos Art´Samba, da Império Serrano, e Serginho do Porto, da Unidos da Ponte integram Os puxadores do samba.

Para o show, além de músicas clássicas de nomes como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho e Arlindo Cruz, o repertório passeia por sambas-enredo que marcaram as décadas de 1980, 1990 e 2000. A apresentação é acompanhada pela bateria da Acadêmicos da Asa Norte, tetracampeã do carnaval brasiliense, sob regência do mestre Anderson.

Serviço

Samba da Tia Zélia convida Os puxadores do samba mais Bateria Swing de Brasília, neste sábado (25/10), a partir das 18h, na Acadêmicos da Asa Norte (SCEN). Ingressos, disponíveis na plataforma Sympla, custam R$ 30 (meia).



