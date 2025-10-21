Comerciante que emocionou Caetano: "Nem sabia que o vídeo seria publicado"

O que começou como um momento espontâneo num restaurante em Paulista, no Grande Recife, se transformou em pura emoção e reconhecimento. Um vídeo da empresária Viviane Mendes de Souza, mais conhecida como Dona Lila, cantando Força estranha, canção escrita por Caetano Veloso e eternizada na voz de Gal Costa, viralizou nas redes sociais e chegou até o próprio autor da música.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
No registro, gravado na quinta-feira (16/10), Dona Lila aparece de touca, microfone em mãos, interpretando a canção em um pequeno palco do seu restaurante. Na legenda, um cliente escreveu: “A senhorinha que estava atendendo no restaurante do nada pegou o microfone e fez isso aí... fiquei pasmo.”
A simplicidade da cena e a potência da voz chamaram a atenção. O vídeo circulou intensamente até alcançar o perfil de Caetano Veloso, que publicou em seu Instagram a própria reação ao assistir à performance. Deitado na cama, o cantor abre um sorriso ao ouvir a voz da pernambucana e, visivelmente tocado, comenta: “Canta lindamente.”
“Fiquei estarrecida”, conta Dona Lila
Ao Correio, a empresária conta que a repercussão a surpreendeu. “Na realidade, eu nem sabia que esse vídeo ia ser publicado. Eles me filmaram aqui, são clientes, e eu não fazia ideia de que ia tomar essa proporção. Quando me disseram que o Caetano tinha repostado, eu fiquei pasma. Eu estava na cozinha, cozinhando, e meu filho veio me mostrar. Eu não acreditei”, contou.
Aos 57 anos, Dona Lila se define como uma apaixonada pela música desde menina. “Sempre cantei. Aos 13, 14 anos, eu fazia parte de coral e cantava músicas gospel. Depois, com o tempo, a vida foi acontecendo, eu me casei, tive filhos, trabalhei muito, e acabei cantando só de vez em quando, em casa ou no trabalho”, relembra.
Dona Lila ficou sabendo que o vídeo havia viralizado nas redes sociais pelo filho dela. No primeiro momento, ela disse que ficou desacreditada do que estava acontecendo. "Eu estava na cozinha, cozinhando, e quando o meu filho falou, eu não não acreditei. E então, ele me mostrou e eu fiquei pasma porque eu sou fã desse homem (Caetano Veloso)", comentou.
Com o próprio negócio consolidado, ela decidiu unir duas paixões: a culinária e a música. “Quando abri meu restaurante, criei um palquinho e voltei a cantar", compartilhou. Após toda a repercussão do vídeo, os comentários carinhosos, ela afirmou ao Correio que o palco será batizado com o nome de Caetano Veloso.
Emocionada, Dona Lila confessa o desejo que nasceu dessa inesperada interação: “Conhecer Caetano seria um sonho. Eu sou fã desse homem há muito tempo, e agora ele achar minha voz bonita, elogiar o que eu faço... foi um negócio impressionante. Eu não tenho nem palavras para falar”, finalizou.
Saiba Mais
- Brasil Morre Kadu Santos, fisiculturista multicampeão, aos 31 anos
- Brasil Buzeira, influenciador digital, é alvo de novo pedido de prisão
- Brasil O que se sabe sobre o caso dos amigos PMs que trocaram tiros no Rio
- Brasil Maloca e escola indígena Puruborá são destruídas por incêndio e PF investiga
- Brasil Tesão de Vaca Original é apreendido por falsa propaganda e riscos à saúde
- Brasil Ex-presidente do Ibama critica aval para Petrobras na Foz do Amazonas