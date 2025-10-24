Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (24/10)

ENLOUQUECENDO

Data estelar: Sol e Plutão em quadratura, Mercúrio e Júpiter em trígono.



De vez em quando é necessário agir de forma disparatada, fazendo loucuras que não pareçam pertinentes a nossa forma normal de ser, porque é assim que as portas se abrem e o panorama se desanuvia.



São momentos de grande risco, porque eventualmente o tiro pode sair pela culatra e em vez de abrirmos passagem acabamos produzindo problemas maiores daqueles que tentávamos solucionar.



Porém, ser humano que não assume riscos de vez em quando é alguém que não progride o quanto poderia, e hoje é um daqueles dias em que, “enlouquecendo” na dose certa e se atrevendo a fazer o que normalmente seria disparatado demais, a tendência é obtermos resultados bastante interessantes, tanto para nossa evolução pessoal quanto também para a melhoria de nossos relacionamentos.





































ÁRIES: 21/03 a 20/04

Especulações demais nesta parte do caminho, é preciso discernimento para selecionar o que realmente importa e descartar todo o lixo mental que as fantasias provocam. Fantasiar é lindo, mas produz decepção.

TOURO: 21/04 a 20/05

Este não é um dos melhores momentos de harmonia nos relacionamentos, mas não precisa ser uma desgraça tampouco, apenas aceitar que os humores oscilam e às vezes o fazem com descargas muito agressivas.

GÊMEOS: 21/05 a 20/06

A irritação que certas pessoas provocam não se origina nelas mesmas, apesar de serem chatas, mas de dentro de sua própria mente, porque é ela que fica fazendo demandas e cobranças que agora não é possível suprir.

CÂNCER: 21/06 a 22/07

Fazer sua vontade seria o caminho natural, porém, é preciso prestar atenção aos sinais, porque provavelmente os resultados não seriam tão benéficos quanto esperado. Faça sua vontade, mas sem quebrar nada dessa vez.

LEÃO: 23/07 a 22/08

Suas demandas vão de encontro com o que as pessoas pretendem que você aceite, e nesta parte do caminho isso se manifesta como um aumento considerável de tensão. Isso desgasta e estressa, mas também passa. Deixe passar.

VIRGEM: 23/08 a 22/09

Há coisas possíveis entremeadas com outras, que a mente fantasia e se encanta com elas, mas são impossíveis. Agora é quando você precisa foco para acertar nas questões possíveis e descartar as encantadoras fantasias.

LIBRA: 23/09 a 22/10

O momento não seria inquietante se você não demandasse tanta segurança, uma condição que a vida não tem como lhe oferecer nesta parte do caminho. Procure seguir em frente com suas pretensões confiando no futuro.

ESCORPIÃO: 23/10 a 21/11

Passar muito ou pouco tempo sem satisfazer sua vontade é irrelevante, porque o ato da contenção só é estressante quando você não mede hora nem lugar certos para a realização. Tendo isso em mente, toda hora é hora.

SAGITÁRIO: 22/11 a 21/12

Todas essas coisas que ficaram mal resolvidas e que nem foram explicadas direito nos últimos tempos, parecem conspirar para emergir ao mesmo tempo, requerendo sua atenção. É possível a alma passar ilesa por tudo isso.

CAPRICÓRNIO: 22/12 a 20/01

Seria interessante participar um pouco mais de eventos sociais, não fosse que sua alma não se sente nem um pouco atraída nessa direção. Talvez seria o caso de se esforçar um pouco, há algo de bom por aí.

AQUÁRIO: 21/01 a 19/02

É estressante agir com determinação e não encontrar respostas à altura, ou que as circunstâncias sejam adversas demais. Isso acontece e pode passar sem deixar rastros, desde que você não esperneie demais. Isso não.

PEIXES: 20/02 a 20/03

Excesso de vontades e pouca ação é a melhor fórmula para se frustrar no futuro. A cada vontade você precisa agregar uma ação correspondente, a qual, mesmo sendo frustrada, pelo menos significará avanço.