Miss Brasil: Julia Gama e Nathália Rodrigues falam do resgate do prestígio

Uma virada de página histórica está em curso no Miss Universe Brasil. Sob a liderança do novo presidente, o empresário paranaense Rodrigo Ferro, a organização anuncia duas contratações de peso que prometem resgatar o glamour, o prestígio e a responsabilidade do mais tradicional concurso de beleza do país: Júlia Gama, vice Miss Universe 2020, assume como diretora de Operações, e Natália Guimarães, vice Miss Universe 2007, como diretora de Estratégias.

Juntas, elas serão as principais responsáveis por gerir todas as operações da franquia, que celebra 70 anos de história, incluindo a mentoria e a preparação multidisciplinar da atual Miss Brasil, Maria Gabriela Lacerda, para o Miss Universe, que acontece em novembro, na Tailândia.

Em entrevista ao Correio, Júlia e Natália falaram sobre a missão de devolver ao concurso seu lugar no coração dos brasileiros, a estrutura inédita montada para as candidatas e os planos para o futuro.

Alma do concurso

Questionadas sobre a maior contribuição que trarão para esta nova fase, Júlia Gama foi direta: "Acredito que o maior legado que essa nova fase do Miss Universe Brasil deixará é devolver ao concurso o que ele tem de mais bonito: o poder de transformar vidas". Ela enfatiza que a gestão, liderada por Rodrigo Ferro e sua esposa, Carla Ferro, está "ressignificando o Miss Universe Brasil como uma plataforma de geração de valor", onde a autenticidade, a estrutura e o respeito à individualidade são pilares.

Natália Guimarães complementa destacando a união da equipe. "Hoje vivemos um tempo de união. Nosso time está completamente alinhado, cada ideia nasce do amor e da sintonia entre todos. Sentimos que fazemos parte de uma missão maior: devolver ao Miss Brasil o status de paixão nacional".

Estrutura inédita

Um dos símbolos mais tangíveis dessa nova era é a criação da Casa Miss Universe Brasil, sediada no luxuoso Morro dos Anjos Resort, no Norte do Paraná. O espaço, batizado carinhosamente de "Morro das Angels", será o maior centro de preparação de misses da América Latina.

"É um espaço de acolhimento, disciplina e transformação", define Júlia. "O que antes era sonho, agora é projeto. E o que antes era improviso, hoje é excelência". Para Natália, o local tem uma energia única, onde "tudo acontece com propósito e fé".

É nesta sede que a atual Miss Brasil, Maria Gabriela Lacerda, está sendo acolhida. "Um dos grandes compromissos é justamente receber a miss Gabriela Lacerda, oferecendo o apoio e a estrutura que ela não teve até agora. Ela será acolhida e terá uma estrutura nunca vista antes", afirmou Júlia.

Preparação histórica

As expectativas para a preparação de Gabriela Lacerda são altas. Júlia Gama adianta um "spoiler cheio de amor e orgulho": a preparação une a metodologia internacional - fruto de sua experiência ao lado de experts venezuelanos - com a essência e o "giriguidum" brasileiro.

"Estamos unindo o melhor dos dois mundos", celebra Júlia. "Queremos que a Gaby chegue à Tailândia não apenas preparada, mas inspirada e consciente da força que carrega".

Natália, por sua vez, destaca o trabalho integrado. "Estamos acompanhando a Gabriela em todas as áreas — comunicação, imagem e posicionamento. Nosso foco é ajudá-la a potencializar o que ela tem de melhor e a transmitir isso ao mundo, com autenticidade e confiança".

Olhando para o futuro

Sobre o prestígio que o concurso perdeu ao longo dos anos, ambas concordam que a questão central foi a perda de propósito e conexão com a sociedade.

"O que se perdeu com o tempo não foi o brilho, mas a estrutura e o propósito", analisa Júlia. "Por muito tempo, o foco ficou apenas na estética, quando na verdade o verdadeiro encanto do Miss sempre foi humano e emocional".

Natália endossa: "O Miss Brasil perdeu parte do prestígio quando deixou de acompanhar as transformações da mulher e da sociedade. O público evoluiu, e o concurso precisava se reinventar".

Agora, com uma equipe coesa, uma sede de alto padrão e uma visão que valoriza a diversidade e o talento da mulher brasileira, Júlia Gama e Natália Guimarães não estão apenas gerenciando um concurso. Elas estão, juntas, escrevendo um novo e promissor capítulo na história do Miss Universe Brasil.

"O Brasil vai se emocionar com o que está por vir", finaliza Júlia, "porque estamos vivendo o renascimento do Miss Universe Brasil, e esse sonho que une corações, se sonha junto!".