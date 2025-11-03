Gloria Pires revela segredo do casamento de 38 anos com Orlando Morais

Gloria Pires é casada há cerca de 38 anos com Orlando Morais. A longevidade da união com o ator, segundo a atriz, se dá por diversos motivos, e que apesar da longevidade, existe também aprendizados.
Em entrevista ao portal Gshow, a artista foi questionada acerca do assunto, e não escondeu a sinceridade. "Não tem receita! [É preciso] renovar o olhar, mas também não desconectar do que nos uniu. Não deixar de viver o que é importante", declarou.
Gloria Pires, inclusive, é casada com o Orlando Morais desde 1987. Ele é pai de Anttónia, de 32 anos, Ana, de 24, e Bento, de 20, frutos da união com a atriz. Cleo Pires, de 42, por sua vez, é filha de Fábio Jr.
Em tempo, a artista veterana está longe das telinhas desde que integrou o elenco da novela Terra e Paixão (2023). O trabalho mais recente dela foi nos cinemas, no filme Vovó Ninja (2024).
