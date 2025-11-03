Mãe de Virginia sai em defesa da filha após críticas sobre namoro com Vini Jr. - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, usou suas redes sociais e rebateu as críticas feitas contra a influenciadora digital, que se intensificaram após ela assumir o relacionamento com o jogador Vini Jr.

Através dos comentários em uma página de fofocas do Instagram, a assistente de palco do Sabadou com Virginia, do SBT, listou algumas qualidades que definem a personalidade da apresentadora.

"Amor ela tem de sobra, fé imensa, dignidade nas alturas, beleza você sabe, responsabilidade intacta, autoestima no teto, felicidade também nem preciso comentar, né?", iniciou Margareth Serrão, que elogiou a tranquilidade de Virginia Fonseca em meio aos ataques constantes.

"Psicológico maravilhoso pra tolerar esse tipo de fala de quem nem a conhece e nunca tomou um café com ela pra saber a verdade dos sentimentos dela. Então me poupe, por favor!", escreveu ela na publicação contra os ataques e críticas que questionam os valores, integridade e imagem de Virginia.