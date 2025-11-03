Namorada de Dado Dolabella nega ter sido agredida: "Ele não tocou em mim" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Marcela Tomaszewski, namorada de Dado Dolabella, negou que teria sido alvo de agressão física pelo ator, ao contrário do que foi noticiado nos últimos dias.

Em entrevista concedida ao jornalista Roberto Cabrini, no programa Domingo Espetacular, da Record, a influenciadora digital contou que houve uma discussão pela quantidade de sal na comida.

"Ele não tocou em mim"

"Foi algo tão rápido, tão bobo, por um sal na comida. Ele não tocou em mim", afirmou Marcela, que justificou as marcas vermelhas em seu corpo pelo estresse. "As marcas vermelhas são porque eu sou muito branca, descendente de polonês. Então, quando eu fico estressada, fico vermelha e me coço. Jamais protegeria um agressor, em hipótese alguma", disse.

A namorada de Dado Dolabella, então, lamentou a proporção da situação, e o julgamento recebido, em sua maioria, de outras mulheres. "Me machuca muito ver mulheres me julgando sem saber o que aconteceu, o contexto da historia. […] Um erro num sal fez nossa vida se transformar num reality show de terror", declarou Tomaszewski.

