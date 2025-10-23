Personagem dado como morto em 'Três Graças' terá retorno impactante - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Em Três Graças, a aparente morte de Rogério (Eduardo Moscovis) vai ganhar um capítulo surpreendente. Arminda (Grazi Massafera) acredita ter perdido o marido, mas o público verá que ele está vivo e retornará disposto a se vingar dela e de Ferette (Murilo Benício), que podem ter armado uma emboscada e simulado o suicídio do benfeitor.

O mistério começa a se desenhar quando Josefa (Arlete Salles) revela a Gerluce (Sophie Charlotte) detalhes sobre o desaparecimento de Rogério e a história da escultura 3 Graças, trazida da Itália pelo personagem. A idosa comenta sobre a explosão da lancha e a ausência de um corpo, sugerindo que Arminda reagiu de maneira fria ao receber a notícia. Mais tarde, a escultura é trancada no quarto, e a família começa a perceber que nem tudo aconteceu como parecia.

Gerluce compartilha suas suspeitas com Lígia (Dira Paes), percebendo que Josefa não acredita na versão do suicídio. Enquanto isso, Ferette confirma a Zenilda (Andréia Horta) que a polícia interrompeu as investigações após Rogério deixar um bilhete indicando que tiraria a própria vida.

O clima de tensão aumenta quando Josefa garante ter visto Rogério na mansão. A família se assusta, mas pensa que a idosa possa estar confusa. Arminda, por sua vez, entra em conflito com a mãe e insiste em negar a morte do marido, deixando todos em alerta.

Quando Rogério aparece em Três Graças?

Rogério deve reaparecer oficialmente por volta do capítulo 80, e sua volta promete abalar a família e gerar desespero em Arminda e Ferette, que temem que suas armações na fundação sejam reveladas.

Escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, Três Graças seguirá na faixa das nove da Globo até maio de 2026, quando será substituída por um novo folhetim de Walcyr Carrasco.