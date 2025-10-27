InícioDiversão e Arte
Fafá de Belém é homenageada em Lisboa por ativismo e atuação cultural

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa realiza cerimônia para celebrar a nomeação da artista como Embaixadora da Boa Vontade.

Fafá de Belém é homenageada em Lisboa
Nesta terça-feira (28/10), a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) realiza, em Lisboa, uma homenagem à cantora Fafá de Belém, em reconhecimento à sua trajetória e à contribuição para o fortalecimento da cultura entre os países que compartilham a língua portuguesa. O evento marca o reconhecimento público da artista como Embaixadora da Boa Vontade da CPLP, título concedido em julho deste ano, durante a XIV Conferência de Chefes de Estado e de Governo, em Bissau.

Em entrevista divulgada, Fafá afirma que o reconhecimento a emociona: “A responsabilidade de representar o meu país, a Amazônia e a língua portuguesa com verdade e amor. Ser Embaixadora da Boa Vontade é continuar usando a minha voz para aproximar pessoas e mostrar que a arte também é uma forma de cuidar do mundo” 

Com mais de 50 anos de trajetória, Fafá é uma das maiores intérpretes da música brasileira e uma referência no diálogo entre arte, território e identidade. Em 2025, ela celebra 15 anos do projeto Varanda de Nazaré, símbolo cultural do Círio de Nazaré, e três anos do Fórum Varanda da Amazônia, espaço que reúne lideranças, artistas e pesquisadores em torno de debates sobre sustentabilidade, cultura e novas economias.

27/10/2025 14:40
