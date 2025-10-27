Candangão 2026 começa em 10 de janeiro; confira a tabela da competição

Arbitral reuniu os 10 clubes candidatos ao título do Candangão na temporada de 2026 na manhã desta segunda-feira em um restaurante no Pontão do Lago Sul - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

Foi dado o primeiro passo para a realização do Campeonato Candango de 2026. Representantes dos 10 clubes, órgãos públicos e autoridades da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) se reuniram na manhã desta segunda-feira (27/10) para discutir o esboço do torneio. A previsão de início é 10 de janeiro, com a decisão programada para 21 de março, no Estádio Mané Garrincha. Gama, Capital, Brasiliense, Ceilândia, Paranoá, Sobradinho, Samambaia, Real Brasília, Aruc e Brasília disputarão o título. A reunião debateu mudanças no regulamento e adequações às novas orientações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto ao calendário do futebol nacional.

O formato será mantido nos mesmos moldes da última temporada. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único, em sistema de pontos corridos. Os times posicionados no G4 avançam às semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, com chaveamento olímpico (1º x 4º e 2º x 3º) e cartões zerados.

Em caso de empate no placar agregado, o melhor classificado na fase inicial garantirá vaga na final, realizada em jogo único e campo neutro, no Mané Garrincha. As semifinais ocorrerão exclusivamente nos fins de semana. A FFDF confirmou o uso do VAR em uma partida por rodada e em todas as partidas do mata-mata.

A reunião se estendeu além do previsto. Os dirigentes aproveitaram o encontro para discutir pautas administrativas e propor a criação de uma disputa de terceiro lugar, em razão da ampliação do número de vagas do DF na Copa do Brasil.

A ideia, contudo, exigiria alteração no formato da competição, o que violaria a regra vigente, que obriga a manutenção do modelo atual de 2025 a 2027. Assim, ficou decidido que o terceiro colocado do mata-mata seguirá como o representante candango no torneio nacional, sem considerar a pontuação da primeira fase.

O calendário também prevê uma pausa durante o carnaval, entre 13 e 19 de fevereiro. Com isso, as partidas que coincidirem com o período festivo serão antecipadas para o meio da semana. Os clubes poderão inscrever atletas até a última rodada da fase classificatória, com um mínimo de 16 nomes no BID para a estreia e um máximo de 40 ao longo do campeonato.

Premiação

Segundo o presidente da FFDF, Daniel Vasconcelos, o BRB confirmou o patrocínio aos quatro melhores colocados: serão R$ 2,1 milhões distribuídos entre os semifinalistas, com R$ 1,2 milhão destinados ao campeão, R$ 400 mil ao vice, R$ 350 mil ao terceiro e R$ 150 mil ao quarto colocado.

Também participaram do encontro integrantes do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-DF) e da Comissão de Arbitragem do Distrito Federal (CDAF).

Tabela

1ª Rodada

Brasiliense x Brasília

Ceilândia x Sobradinho

Paranoá x Aruc

Capital x Samambaia

Gama x Real Brasília

2ª Rodada

Real Brasília x Brasiliense

Samambaia x Ceilândia

Aruc x Capital

Sobradinho x Paranoá

Brasília x Gama

3ª Rodada

Brasiliense x Sobradinho

Ceilândia x Aruc

Paranoá x Brasília

Capital x Real Brasília

Gama x Samambaia

4ª Rodada

Brasiliense x Gama

Paranoá x Capital

Brasília x Ceilândia

Sobradinho x Aruc

Real Brasília x Samambaia

5ª Rodada

Samambaia x Brasiliense

Ceilândia x Real Brasília

Gama x Paranoá

Capital x Sobradinho

Aruc x Brasília

6ª Rodada

Sobradinho x Gama

Brasiliense x Aruc

Ceilândia x Capital

Real Brasília x Paranoá

Samambaia x Brasília

7ª Rodada

Brasília x Capital

Aruc x Samambaia

Real Brasília x Sobradinho

Gama x Ceilândia

Paranoá x Brasiliense

8ª Rodada

Samambaia x Sobradinho

Brasília x Real Brasília

Gama x Aruc

Capital x Brasiliense

Ceilândia x Paranoá

9ª Rodada

Paranoá x Samambaia

Aruc x Real Brasília

Sobradinho x Brasília

Capital x Gama

Brasiliense x Ceilândia



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

