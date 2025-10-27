Candangão 2026 começa em 10 de janeiro; confira a tabela da competição

Foi dado o primeiro passo para a realização do Campeonato Candango de 2026. Representantes dos 10 clubes, órgãos públicos e autoridades da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) se reuniram na manhã desta segunda-feira (27/10) para discutir o esboço do torneio. A previsão de início é 10 de janeiro, com a decisão programada para 21 de março, no Estádio Mané Garrincha. Gama, Capital, Brasiliense, Ceilândia, Paranoá, Sobradinho, Samambaia, Real Brasília, Aruc e Brasília disputarão o título. A reunião debateu mudanças no regulamento e adequações às novas orientações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto ao calendário do futebol nacional.
O formato será mantido nos mesmos moldes da última temporada. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único, em sistema de pontos corridos. Os times posicionados no G4 avançam às semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, com chaveamento olímpico (1º x 4º e 2º x 3º) e cartões zerados.
Em caso de empate no placar agregado, o melhor classificado na fase inicial garantirá vaga na final, realizada em jogo único e campo neutro, no Mané Garrincha. As semifinais ocorrerão exclusivamente nos fins de semana. A FFDF confirmou o uso do VAR em uma partida por rodada e em todas as partidas do mata-mata.
A reunião se estendeu além do previsto. Os dirigentes aproveitaram o encontro para discutir pautas administrativas e propor a criação de uma disputa de terceiro lugar, em razão da ampliação do número de vagas do DF na Copa do Brasil.
A ideia, contudo, exigiria alteração no formato da competição, o que violaria a regra vigente, que obriga a manutenção do modelo atual de 2025 a 2027. Assim, ficou decidido que o terceiro colocado do mata-mata seguirá como o representante candango no torneio nacional, sem considerar a pontuação da primeira fase.
O calendário também prevê uma pausa durante o carnaval, entre 13 e 19 de fevereiro. Com isso, as partidas que coincidirem com o período festivo serão antecipadas para o meio da semana. Os clubes poderão inscrever atletas até a última rodada da fase classificatória, com um mínimo de 16 nomes no BID para a estreia e um máximo de 40 ao longo do campeonato.
Premiação
Segundo o presidente da FFDF, Daniel Vasconcelos, o BRB confirmou o patrocínio aos quatro melhores colocados: serão R$ 2,1 milhões distribuídos entre os semifinalistas, com R$ 1,2 milhão destinados ao campeão, R$ 400 mil ao vice, R$ 350 mil ao terceiro e R$ 150 mil ao quarto colocado.
Também participaram do encontro integrantes do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-DF) e da Comissão de Arbitragem do Distrito Federal (CDAF).
Tabela
1ª Rodada
Brasiliense x Brasília
Ceilândia x Sobradinho
Paranoá x Aruc
Capital x Samambaia
Gama x Real Brasília
2ª Rodada
Real Brasília x Brasiliense
Samambaia x Ceilândia
Aruc x Capital
Sobradinho x Paranoá
Brasília x Gama
3ª Rodada
Brasiliense x Sobradinho
Ceilândia x Aruc
Paranoá x Brasília
Capital x Real Brasília
Gama x Samambaia
4ª Rodada
Brasiliense x Gama
Paranoá x Capital
Brasília x Ceilândia
Sobradinho x Aruc
Real Brasília x Samambaia
5ª Rodada
Samambaia x Brasiliense
Ceilândia x Real Brasília
Gama x Paranoá
Capital x Sobradinho
Aruc x Brasília
6ª Rodada
Sobradinho x Gama
Brasiliense x Aruc
Ceilândia x Capital
Real Brasília x Paranoá
Samambaia x Brasília
7ª Rodada
Brasília x Capital
Aruc x Samambaia
Real Brasília x Sobradinho
Gama x Ceilândia
Paranoá x Brasiliense
8ª Rodada
Samambaia x Sobradinho
Brasília x Real Brasília
Gama x Aruc
Capital x Brasiliense
Ceilândia x Paranoá
9ª Rodada
Paranoá x Samambaia
Aruc x Real Brasília
Sobradinho x Brasília
Capital x Gama
Brasiliense x Ceilândia
