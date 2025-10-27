Já votou no Caio Bonfim? Brasiliense é candidato a Atleta do Ano em 2025

O brasiliense Caio Bonfim é um dos indicados ao prêmio de Atleta do Ano em provas de Rua na temporada de 2025 do atletismo. O campeão mundial da marcha atlética nos 20 km e vice nos 35 km recebeu a indicação nesta segunda-feira. A premiação é organizada pela World Athletics, a Federação Mundial do esporte. Os votos serão contabilizados nas redes sociais da associação.

"Me ajudem a vencer", brincou Caio Bonfim na conta particular dele no Instagram. No ano passado, ele conquistou o prêmio de melhor atleta do país no Brasil Olímpico, evento de gala realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). A meta, agora, é ser o número 1 na World Athletics.

Medalhista de pranta nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Brasiliense é o atual dono das medalhas de ouro e prata na marcha atlética conquistadas no mundial de Toquio, em setembro.

Os outros indicados são o canadense Evan Dunfee (campeão mundial da marcha atlética 35km), o etíope Yomif Kejelcha (líder nos 10km com o segundo melhor tempo da história), o queniano Sebastian Sawe (vencedor das maratonas de Londres e de Berlim), o tanzaniano Alphonce Simu (campeão mundial na maratona).





A votação no site oficial da contará com a participação do público para escolher dois finalistas. Cada curtida no post de um dos cinco atletas no Facebook e no Instagram contará como um voto.

Entre os dias 3 a 9 de novembro, usuários registrados no World Athletics+ também poderão votar nos finalistas, os quais serão anunciados em 30 de novembro.



