Dólar opera em alta após reunião de Lula com Trump e Ibovespa valoriza

O dólar voltou a cair na manhã desta segunda-feira (27/10), um dia após o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, em Kuala Lumpur, na Malásia. A reunião foi considerada exitosa pelas delegações de ambos os países e trouxe alívio aos mercados, com os sinais positivos já sendo percebidos no início da semana.

Diante disso, o câmbio abriu em queda, na esteira da valorização do real no exterior, e o dólar operava com baixa de 0,24%, cotado a R$ 5,37, às 12h55 (horário de Brasília). No mesmo horário, o euro registrava queda de 0,25%, sendo vendido a R$ 6,25, na cotação comercial.

Já a Bolsa de Valores operava em alta de 0,65% por volta das 13h.

Pela manhã, o Índice Bovespa renovou a máxima histórica, atingindo 147.977 pontos, com as ações dos bancos impulsionando a performance positiva. Os papeis do Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITSA4) valorizavam acima de 1%, enquanto os do Banco do Brasil (BBAS3) subiam 0,58%.