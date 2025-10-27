Minecraft além de blocos: biblioteca dribla censura em vários países

A Biblioteca Sem Censura é um espaço dentro do jogo Minecraft feito por jornalistas para contornar a censura imposta por alguns governos - (crédito: Reprodução/Minecraft)

Feita por jornalistas e especialistas em construções no jogo Minecraft, a Biblioteca Sem Censura foi criada para ser um espaço virtual onde jornalistas conseguem contornar a censura imposta por governos de algumas partes do mundo, incluindo o Brasil. O local repleto de textos jornalísticos censurados é na verdade um mapa do Minecraft que, por ser um jogo destinado a crianças, é livre em praticamente todos os países.

Construída no ano de 2020, a biblioteca nasceu de uma parceria entre a organização Repórteres Sem Fronteira (RSF), a agência DDB e o grupo BlockWorks, especialistas em construções no jogo. Para a construção do lugar, foi necessário um trabalho conjunto de 24 pessoas, que colocaram mais 12 milhões de blocos durante três meses.

A biblioteca conta com mais de 300 livros com textos jornalísticos, que estão divididos em 12 setores, eles representam um país que impôs a censura ou algum jornalista que foi perseguido. Os conteúdos estão disponíveis em inglês e nas línguas em que foram escritos originalmente, desde a inauguração, o mapa da biblioteca já foi acessado por mais de 20 milhões de pessoas de 165 países.

Logo na entrada da construção, encontra-se a estátua de uma mão segurando uma caneta, simbolizando a liberdade de imprensa e deixando claro que o objetivo da biblioteca é ir contra a censura. O espaço foi todo construído no estilo neoclássico que se inspira nas construções greco-romanas, confira mais sobre a biblioteca no vídeo do Correio Braziliense.





Na ala destinada ao Brasil, é possível encontrar matérias dos jornais GGN e The Intercept Brasil. No caso do GGN, estão disponíveis 11 artigos que denunciavam o grupo BTG Pactual. Já do The Intercept são duas matérias uma delas sobre conflitos quilombolas na Bahia e empresas locais.

Estão disponíveis também textos do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi morto por agentes da embaixada da Arábia Saudita na Turquia, na época o caso ganhou repercussão no mundo todo. Khashoggi era conhecido por ser um forte crítico do regime saudita e também do príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman.

Outros fatores importantes que fazem com que esse seja o jogo ideal para tal projeto são a versatilidade e a popularidade. O Minecraft é o jogo mais vendido da história contando com mais de 300 milhões de cópias, além disso neste universo de blocos é possível construir literalmente qualquer coisa, o que faz com as possibilidades sejam infinitas.

