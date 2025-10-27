Netos de Elis Regina revisitam sucesso da cantora e emocionam internet: "Muito amor"

Canção foi composta por Renato Teixeira em 1977 e ficou conhecida na voz de Elis Regina - (crédito: Reprodução Instagram)

Os netos de Elis Regina, Antonio Baldini e Rafaela Mariano, publicaram, neste domingo (26/10), um vídeo nas redes sociais em que interpretam “Romaria”, sucesso na voz da cantora.

A canção, originalmente composta por Renato Teixeira, ganha um dueto na publicação com Antonio, filho de Maria Rita e Marcus Baldini, ao violão. Na voz, está Rafaela, filha de Pedro Mariano e Patrícia Fano.

“Muito amor envolvido entre os primos”, escreve a neta de Elis. O vídeo recebeu comentários elogiando a performance dos dois. “A maçã não cai longe da árvore”, afirma um dos internautas.

Elis Regina, uma das maiores vozes da MPB, morreu em janeiro de 1982, aos 36 anos. Ela deixou os filhos João Marcello Bôscoli, Pedro Mariano e Maria Rita. Entre os sucessos da carreira, estão músicas como “O bêbado e a equilibrista” e “Como nossos pais”.