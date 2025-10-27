Morre Levi, filho recém-nascido da prima de Ana Castela, em Cuiabá

Paula, que era advogada, deixou o marido, Thiago de Souza, e a filha - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Levi, o filho recém-nascido da prima de Ana Castela, morreu nesse domingo (26/10). Paula Proença Castela Ribeiro, a mãe, morreu na quinta-feira (23). O bebê, que nasceu prematuro, estava internado na UTI em Cuiabá após complicações no parto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lô Borges continua internado em UTI e faz traqueostomia



O falecimento da criança foi confirmado pela igreja frequentada por Paula. "A Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do pequeno Levi, filho da nossa amada e eterna Paula, nos braços do Pai Celestial”, diz a publicação.

Paula, que era advogada, deixou o marido, Thiago de Souza, e a filha. A OAB-MT também se manifestou. "Neste momento de despedida, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT) expressa profundo pesar e solidariedade à família e aos amigos. Que possam atravessar este momento de dor com força e serenidade".

Ana Castela chegou a realizar uma campanha de doação de sangue para a prima na quarta-feira. O banco de sangue do Hospital Santa Helena ficou lotado após o vídeo publicado pela cantora. Ela ainda não se pronunciou sobre o falecimento da prima ou do bebê.