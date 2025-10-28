Ingrid Guimarães revela que vigia a filha de 16 anos por aplicativo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Ingrid Guimarães não nega para ninguém que age como uma mãe extremamente protetora e cautelosa com a filha, Clara, de 16 anos, fruto do seu casamento com o artista visual René Machado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Cantora do RBD anuncia segunda gravidez

"Não tem negociação"

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz confessou que monitora a filha por meio de um aplicativo de celular. "Eu uso todos os dias! Isso não tem negociação, eu não pergunto o que ela acha. Clara só tem 16 anos! No mundo em que a gente vive, ainda mais morando no Rio de Janeiro, é indispensável", disse.

Ingrid Guimarães, inclusive, comentou ainda sobre os desejos da filha, em que ela busca seguir seus passos no meio artístico. "É claro que saber que ela quer seguir o meu exemplo profissional e ser atriz me deixa um pouco mal, porque é difícil pra caramba, eu não gostaria. Mas meus pais não fizeram isso comigo, não interferiram na minha escolha", contou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A atriz revelou que Clara já demonstra vontade de se tornar diretora de cinema: "Mas está muito cedo ainda. Ela faz aulas de canto, de piano, de teatro… A princípio, ela quer ser diretora, mas acho que ela não vai sair muito dessa área, não", explicou.