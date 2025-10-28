Lene Matos chega ao Sesc de Taguatinga com primeiro show de turnê

Nesta terça-feira (28/10), o Sesc de Taguatinga recebe o primeiro show da turnê de Lene Matos, a partir das 19h30. O show é o primeiro da cantora com seu novo álbum Cantos para o Tempo, lançado em setembro. O trabalho autoral propõe uma imersão musical nas transformações provocadas pelo tempo, pelo autoconhecimento e pela superação de desafios.

Com influências do Jazz e da Música Popular Brasileira, as músicas abordam temas como crescimento pessoal, transformação de comportamento e a importância da busca interior como caminho para a realização de sonhos e objetivos, especialmente para artistas da periferia.

Com arranjos e produção musical assinados por Renato Vasconcellos, o álbum conta com instrumentação marcante com contrabaixo acústico, piano, percussão, violões e guitarra. O projeto, além do lançamento do disco, conta com atividades formativas sobre produção musical para tornar mais acessível os fazeres desse meio.

Serviço

Show de Lene Matos

Hoje, a partir das 19h30 no Sesc de Taguatinga. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.