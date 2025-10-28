Textor tem ajuda de investidor para comprar do Wolverhampton

Em meio à crise financeira do Botafogo, John Textor surpreendeu ao fazer uma proposta de 200 milhões de euros (R$ 1,07 bilhão) para comprar o Wolverhampton, da Inglaterra. Afinal, o Alvinegro está no momento de corte de gastos e vive o impasse no pagamento da premiação do Mundial de Clubes, em que elenco e diretoria não chegaram a um denominador comum.

No entanto, de acordo com informações do portal ge, o norte-americano conta com um investidor para buscar a compra do clube inglês, só que ainda mantido em sigilo.

No momento, esse investidor tem interesse apenas nesta negociação, sem qualquer quantia para o Glorioso, que necessita de R$ 350 milhões em investimento para o primeiro semestre de 2026.

O norte-americano acredita que a aquisição de uma equipe na Inglaterra é benéfica para a Eagle. Algo que pode atrair novos jogadores, como ocorreu com Thiago Almada e Luiz Henrique. Por outro lado, neste primeiro momento, houve uma negativa à proposta inicial de Textor.

Vale destacar que o grego Evangelos Marinakis não pode ser esse investidor, pois já é dono do Nottingham Forest. A Premier League proíbe que um acionista tenha envolvimento em dois clubes ao mesmo tempo.

Botafogo vive outra realidade

Em meio ao interesse pelo Wolves, Texto vê o Botafogo distante de grandes investimentos. Afinal, o clube carioca acertou com dois novos patrocinadores para conseguir mais receitas e ter dinheiro suficiente para fechar o ano.

Enquanto isso, o empresário diz que não consegue colocar dinheiro por causa da briga com a Ares. Tanto que no dia 17 de julho, o norte-americano aprovou medidas para a entrada de um empréstimo de 100 milhões de euros. Entretanto, o fundo derrubou tal movimento há duas semanas, em uma novela que parece não ter fim.

Por fim, haverá cortes de despesas no próximo ano por causa de um operacional considerável em 2025. O foco será o corte de 30% da folha salarial a curto prazo, diante de uma temporada sem títulos e com a diminuição das receitas com cotas de televisão e programa de sócios.