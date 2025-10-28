Rafael Ilha diz que Virginia Fonseca é 'marmita' de Vini Jr.

O affair entre Virginia Fonseca e o atacante Vini Jr. voltou a movimentar as redes sociais, agora com novas críticas vindas do influenciador Rafael Ilha, conhecido por sua participação em “A Fazenda”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em vídeos publicados em seu canal no YouTube, o ex-peão não poupou a influenciadora nem o jogador: chamou Virginia de “maria-chuteira” e afirmou que ela foi “marmita” do atleta.

Sem papas na língua, Rafael Ilha disse que a influenciadora teria se convertido numa “maria-chuteira da pior espécie” ao se relacionar com o craque.

“Ela tentando ser reconhecida internacionalmente sendo uma Maria Chuteira, pagando de Maria Chuteira, que acabou de sair de um casamento com três filhos, uma CPI… tudo errado. A mulher vai e incorpora uma Maria Chuteira da pior espécie. E foi lá, marmita do Vini Jr.”, declarou o ex-vocalista do grupo Polegar no vídeo.

Além de criticar Virginia, Ilha também fez comentários ácidos sobre o próprio jogador, sugerindo que o interesse da influenciadora seria movido pela fama e fortuna de Vini Jr.

“O Vini Jr. é um cara feio. Simples assim (…) Ele tem o corpo muito bonito, mas é feio que dói. Eu queria ver se ela iria atrás se ele não fosse um jogador de sucesso e bilionário”, afirmou o influenciador.

Em outro trecho que tem repercutido nas timelines, Rafael Ilha ainda aconselha o atleta a se afastar da influenciadora e trata a situação com linguagem agressiva:

“Vini Jr., escuta o que eu tô dizendo, meu irmão: põe essa mulher pra correr. Trata como você trata qualquer biscate dessas que você anda aí na Espanha. Trata igual. Pegou, beijou, comeu, mandou embora”. As declarações seguem gerando reação entre apoiadores e críticos nas redes.