Ruy Castro vence 67º Prêmio Jabuti com livro sobre Tom Jobim

Autor de algumas das biografias mais importantes da literatura brasileira, Ruy Castro venceu o Jabuti na categoria Livro do Ano com O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim, coletânea de crônicas publicadas ao longo da vida em diversos veículos. A cerimônia de premiação do Jabuti foi realizada na noite de segunda-feira (27/10). Na categoria romance, o Jabuti foi concedido a Tony Bellotto por Vento em setembro.

Armando Freitas Filho ganhou o prêmio na categoria Poesia com Respiro. Foi uma premiação póstuma, já que o escritor morreu em setembro de 2024. A cerimônia do Jabuti foi realizada na noite desta segunda-feira (27/10), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em uma iniciativa para celebrar a escolha da capital fluminense como Capital Mundial do Livro pela Unesco.

A 67ª edição do prêmio também homenageou a escritora Ana Maria Machado. Na categoria conto, o premiado foi Elimário Cardozo, com Dores em salva. Entre os premiados de não-ficção, entraram nomes como Vera Iaconelli, com Felicidade ordinária, premiada na categoria Saúde e Bem-estar, e Daniela Arbex, por Longe do ninho, em Biografia e Reportagem.