Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio começa no sábado (1/11)

Neste sábado (1º/11), a Casa Niemeyer recebe a Exposição Foto Preta Grafia, parte da 7º Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio. O festival ocorre no Cine Brasília e segue até o dia 8 de novembro para celebrar os 80 anos de Adelia Sampaio, pioneira do cinema brasileiro e diretora do primeiro longa lésbico da América Latina.

Idealizada por Edileuza Penha de Souza, a Mostra reforça o compromisso em valorizar o cinema negro feminino, transformando-se em um espaço de resistência, preservação de histórias e transmissão de saberes entre gerações. A curadoria desta edição reúne Edileuza Penha de Souza, Gisela Pérez e Renata Diniz de referência no audiovisual, na educação e na cultura.

A programação reúne seis fotógrafos selecionados — Luiz Roberto Moreira, Denise Camargo, Letícia Miranda, Juliana Uepa, David Alves, Andyara Miranda e Matheus Alves. A curadoria da mostra é de Claudio Bull (curador principal) e Gregório Oliveira (cocurador). A exposição traz diferentes perspectivas da produção fotográfica contemporânea com o protagonismo de artistas negros e negras no campo das artes visuais.

No dia 3 de novembro, a agenda da Mostra Competitiva inicia com a exibição do primeiro filme selecionado, das 14h às 17h15, no Anfiteatro 10 da UnB. A cerimônia oficial de abertura será realizada a partir das 18h45, no Cine Brasília. Em seguida, será exibido o filme de abertura Virgínia e Adelaide (2025), dirigido por Yasmin Thayná e Jorge Furtado.

Entre os dias 4 a 8 de novembro, a programação segue na Universidade de Brasília (UnB) com mostras competitivas, exibição dos filmes selecionados, masterclasses, mesas de debate, lançamentos de livros, oficinas, rodas de conversa e exposições.