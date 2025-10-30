A Fazenda: Rayane se nega a cantar músicas de Belo e peoa dispara: 'Gracyanne sabe todas' - (crédito: Reprodução/Record)

A tarde desta quarta-feira (29) em "A Fazenda" foi marcada por mais um embate acalorado entre Rayane Figliuzzi e Saory Cardoso. As duas voltaram a trocar farpas, desta vez por causa de uma provocação envolvendo o cantor Belo, atual namorado de Rayane.

Durante uma conversa na sede, Saory alfinetou a influenciadora digital: “Canta uma música do Belo, você não sabe nenhuma completa”. Rayane não deixou barato e rebateu em tom sarcástico: “Não sou backing vocal, não. Canta, aí, fã do Belo! Amor, sua fã, essa aí é fã, não tira seu nome da boca”.

A cirurgiã-dentista seguiu com as provocações e comparou a rival com Gracyanne Barbosa, ex-mulher do pagodeiro. “Poxa, a namorada não é fã. Canta uma música dele toda? Não sabe, Ray? Provou que não sabe. A Gracyanne sabe todas de cor, de trás para frente! Decorou só o derederê”, ironizou.

A resposta de Rayane foi considerada ofensiva nas redes sociais. A influenciadora atacou a saúde íntima da adversária:

“Vai lá lavar calcinha, amor! Ô gonorreia, vai lavar a calcinha de gonorreia, chica corrimento”. A fala faz referência a um episódio anterior, quando uma calcinha de Saory foi encontrada no banheiro, o que gerou especulações maldosas dentro do reality.

A cena repercutiu rapidamente nas redes. Muitos internautas se mostraram solidários a Saory e criticaram a postura de Rayane. “Coisa ridícula isso que estão fazendo em relação a Saory”, comentou uma usuária do X (antigo Twitter).

Já um outro usuário disparou: “O Belo pra ter uma mulherzinha dessa deve ser do mesmo nível que ela”. “Seria um sonho o Will saindo e de quebra a Ray batendo sino, se bem que não dá pra confiar na palavra dela”, disparou mais uma.