Vera Fischer exibe corpão de biquíni ao 73 anos e provoca fãs

Aos 73 anos, Vera Fischer voltou a impressionar os seguidores ao publicar fotos de maiô em seu perfil no Instagram.

A atriz posou diante do espelho usando dois modelos distintos — um preto e outro branco — e compartilhou os cliques nesta quarta-feira (1).

Em tom de descontração, Vera interagiu com os fãs ao brincar sobre os elogios que costuma receber. "Venha com tudo, outubro. Essa setentinha aqui também merece biscoito? Ah, vai... Escolham um emoji para mim que não seja esse [de biscoito]", escreveu na legenda da postagem.

Os comentários não demoraram a surgir, e os seguidores fizeram questão de enaltecer a atriz. “Privilégio, espero chegar assim”, disse uma admiradora.

Outra seguidora reforçou o status de ícone da artista: “Nossa eterna musa e miss”. Já uma terceira comentou: “Seu charme e elegância não têm prazo e seu corpo nos mostra muito cuidado e inspiração. Que saúde viu?”.