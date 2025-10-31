Batman enfrenta supremacistas em nova edição do 'Universo Absoluto' da DC

O Cavaleiro das Trevas quebra o braço do adversário sem dó assim que vê seu ato de supremacia branca. - (crédito: Reprodução/DC Comics)

O primeiro vislumbre da revista anual do Cavaleiro das Trevas mostra que o Batman não vai lidar com maníacos fantasiados de palhaço ou cientistas loucos. Bruce Wayne vai enfrentar um problema muito mais fundado no mundo real: os supremacistas brancos. Escrito e desenhado por Daniel Warren Johnson, James Warren e Meredith McClaren, Absolute Batman Annual #1 (Batman Absoluto Anual, em tradução) vai mostrar os primeiros dias dessa versão do Cruzado Encapuzado, lidando com criminosos reais e adquirindo o batmóvel.

Uma das páginas já antecipadas pela novo quadrinho é uma em que um dos inimigos do Batman estende o braço para fazer a saudação de “Poder Branco” e o morcego quebra o membro dele. A polêmica em torno dessa história já era esperada. O desenhista e escritor Daniel Warren Johnson tinha compartilhado anteriormente artes conceituais do seu traço no Batman Absoluto.





Entre uma das artes que se destacaram na postagem nas redes sociais, estava um desenho do herói enforcando um agente da ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega Norte-America), responsáveis atualmente por prender e expulsar imigrantes dos Estados Unidos. Logo menos, surgiram desenhos “opostos” à visão de Warren, com pessoas fazendo o morcego enforcando um militante da Antifa no lugar do agente migratório, inclusive o autor da saga A Queda do Morcego, Chuck Dixon, desenhando o personagem como um agente da ICE.

Batman do proletariado

A versão do Batman do Universo Absoluto é gigantesca, se assemelhando ao imaginário clássico da história de Frank Miller: "O Cavaleiro das Trevas". Mesmo referencial visto nos filmes de Zack Snyder. (foto: Reprodução/DC Comics)

A nova linha de quadrinhos da DC, o Universo Absoluto, reimagina os principais super-heróis, em uma história onde o vilão maior, Darkseid, torna o mundo inteiro mais sombrio e difícil. Nessa linha, Superman nunca conheceu a família Kent, nem nunca teve sua fortaleza no ártico, a Mulher-Maravilha não foi criada na ilha de Themyscira com as outras amazonas, mas sim no Inferno pela bruxa Circe e o Batman cresceu na pobreza, sendo um engenheiro civil que projetou o próprio uniforme e equipamentos.

