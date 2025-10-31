InícioDiversão e Arte
Batman enfrenta supremacistas em nova edição do 'Universo Absoluto' da DC

Essa versão do herói não é tão piedoso quanto o do universo clássico da DC Comics

O Cavaleiro das Trevas quebra o braço do adversário sem dó assim que vê seu ato de supremacia branca. - (crédito: Reprodução/DC Comics)
O primeiro vislumbre da revista anual do Cavaleiro das Trevas mostra que o Batman não vai lidar com maníacos fantasiados de palhaço ou cientistas loucos. Bruce Wayne vai enfrentar um problema muito mais fundado no mundo real: os supremacistas brancos. Escrito e desenhado por Daniel Warren Johnson, James Warren e Meredith McClaren, Absolute Batman Annual #1 (Batman Absoluto Anual, em tradução) vai mostrar os primeiros dias dessa versão do Cruzado Encapuzado, lidando com criminosos reais e adquirindo o batmóvel. 

Uma das páginas já antecipadas pela novo quadrinho é uma em que um dos inimigos do Batman estende o braço para fazer a saudação de “Poder Branco” e o morcego quebra o membro dele. A polêmica em torno dessa história já era esperada. O desenhista e escritor Daniel Warren Johnson tinha compartilhado anteriormente artes conceituais do seu traço no Batman Absoluto

  • A esquerda o desenho de Warren com o agente da ICE e a direita do desenho de Dixon com Batman capturando membros da Antifa.
  • As artes de Warren que mostram o personagem em seu traço.
Entre uma das artes que se destacaram na postagem nas redes sociais, estava um desenho do herói enforcando um agente da ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega Norte-America), responsáveis atualmente por prender e expulsar imigrantes dos Estados Unidos. Logo menos, surgiram desenhos “opostos” à visão de Warren, com pessoas fazendo o morcego enforcando um militante da Antifa no lugar do agente migratório, inclusive o autor da saga A Queda do Morcego, Chuck Dixon, desenhando o personagem como um agente da ICE.  

Batman do proletariado

A versão do Batman do Universo Absoluto é gigantesca, se assemelhando ao imaginário clássico da história de Frank Miller: "O Cavaleiro das Trevas". Mesmo referencial visto nos filmes de Zack Snyder.
A nova linha de quadrinhos da DC, o Universo Absoluto, reimagina os principais super-heróis, em uma história onde o vilão maior, Darkseid, torna o mundo inteiro mais sombrio e difícil. Nessa linha, Superman nunca conheceu a família Kent, nem nunca teve sua fortaleza no ártico, a Mulher-Maravilha não foi criada na ilha de Themyscira com as outras amazonas, mas sim no Inferno pela bruxa Circe e o Batman cresceu na pobreza, sendo um engenheiro civil que projetou o próprio uniforme e equipamentos.

31/10/2025
