Selton Mello revela seus quatro filmes favoritos da vida

Quase todo mundo tem pelo menos um filme favorito, e Selton Mello também faz parte desse grupo. Embora considere difícil escolher, o ator listou quatro títulos ao Letterboxd.

"É muito difícil fazer essa lista", confessou Selton, antes de eleger Paris, Texas (1984) como o número um. "O primeiro não tenho nenhuma dificuldade. Paris, Texas é meu filme favorito e, para mim, o filme mais lindo já feito. Nenhum me emocionou tanto. Ele tem um negócio que é hipnótico. ... Acho esse filme deslumbrante", justificou.

A sequência da lista contou com A História Real (1999), que, segundo o ator, é um "filme fora da curva do David Lynch".

Muito Além do Jardim (1979), de Hal Ashby, aparece em terceiro lugar na preferência do ator, que define o longa como "uma obra-prima".

E, por último, Selton lista Laranja Mecânica (1971), de Stanley Kubrick, entre os seus filmes preferidos da vida. "É um filme que me impressionou demais. Eu era adolescente quando assisti, uma fase de formação. Laranja Mecânica foi algo que me deixou pensando: 'o que eu estou vendo?'. Foi algo muito impressionante", relembrou.