Sydney Sweeney reage ao título de sex symbol e expõe pressão por aparência

Sydney Sweeney foi uma das estrelas do evento Power of Women, promovido pela Variety na quarta-feira (29/10), em Los Angeles. A atriz de 28 anos, conhecida por seu papel em Euphoria, foi homenageada ao lado de Kate Hudson, Wanda Sykes, Nicole Scherzinger e Jamie Lee Curtis durante a cerimônia realizada no luxuoso Beverly Hills Hotel.

Para a ocasião, Sweeney chamou atenção com um vestido Christian Cowan x Elias Matso, peça da coleção Primavera/Verão 2026, marcada pela cintura torcida, detalhes de cristais e sem o uso de sutiã.

Dias antes do evento, em entrevista à Variety, Sweeney falou sobre os desafios que enfrentou no início da carreira e as críticas à sua aparência. A atriz revelou ter sido aconselhada a mudar o rosto ainda adolescente.“Disseram que eu precisava corrigir meu rosto ou não teria futuro. Que eu deveria fazer Botox. Eu tinha 16 anos!”, contou.

Ela também relatou momentos em que foi ignorada durante testes de elenco: “Eu estava lendo minha cena, e o diretor de elenco comendo batatas fritas. Pensei: ‘Você nem está prestando atenção em mim.’”

Apesar das pressões, Sweeney afirma nunca ter recorrido a procedimentos estéticos e valoriza o envelhecimento natural. “Tenho pavor de agulhas. Nenhuma tatuagem, nada. Quero envelhecer com elegância”, disse. “As pessoas postam comparações on-line e eu penso: ‘Eu tinha 12 anos nessa foto! Claro que pareço diferente — agora uso maquiagem e tenho 15 anos a mais.’”

A atriz também comentou sobre o rótulo de sex symbol atribuído a ela após papéis marcantes — muitos dos quais protagoniza cenas de nudez e de sexo. “Faço personagens intensas, e muitos acham que sabem quem eu sou, mas não sabem. Quando dizem que estou me aproveitando disso, penso: ‘Não, eu só me sinto bem comigo mesma e me sinto forte.’”

“Quero inspirar outras mulheres a mostrarem o que têm de melhor, sem se desculpar ou se esconder. Todas deveriam se sentir bem no próprio corpo”, destacou sobre a autoconfiança feminina.

