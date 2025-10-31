Teatro dos Bancários celebra Mês da Consciência Negra neste sábado (1/11)

Em celebração ao Mês da Consciência Negra, o Sindicato dos Bancários de Brasília promove o Festival Pretitude, no Teatro dos Bancários (314/315 Sul), neste sábado (1º/11), a partir das 12h. A entrada é gratuita.

Além de dar destaque à luta do movimento negro do Distrito Federal, a programação celebra a cultura afro-brasileira com shows de Seu Preto, Dhi Ribeiro, Banda Patacori e Rondi Saraiva, que faz tributo a Bob Marley, e DJs Amora, Kalm e Josiblack. O festival apresenta ainda a Feira Kitanda Cultura de Terreiro, no foyer do teatro, que leva moda e arte ao público. O local também terá serviços de bar e food trucks.

O evento destaca o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data relembra a morte de Zumbi de Palmares, em 1695, e reafirma a história e memória do povo negro no Brasil.

Festival Pretitude

Neste sábado (1º/11), a partir de 12h, no Teatro dos Bancários (314/315 Sul). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.