Forbes lista as celebridades mais bem pagas do mundo que já morreram

Campeão da lista chegou a faturar mais de US$ 100 milhões ao longo da vida

A revista Frobes preparou uma lista com celebridades mais bem pagas do mundo que já vieram a falecer - (crédito: Divulgação)
Nas vésperas do Dia de Finados, a revista Forbes divulgou o ranking das celebridades que mais lucram, mesmo depois de mortas.

Michael Jackson, morto em 2009, encabeça a lista. De acordo com a revista, o espólio do Rei do Pop faturou US$ 105 milhões, apurados com royalties de músicas e produções baseadas na sua vida. Ainda de acordo com a Forbes, os herdeiros de Michael Jackson já faturaram US$ 3,5 bilhões desde a morte do cantor.

Na segunda posição, ficou Dr. Seuss, autor de livros infantis, cartunista, ilustrador e cineasta que morreu em 1991. De acordo com a Forbes, os herdeiros do criador de personagens como Lórax e Grinch faturaram US$ 85 milhões neste ano.

Completando o pódio, aparecem os fundadores do Pink Floyd, Richard Wright e Syd Barrett, que morreram em 2008 e 2006, respectivamente. O espólio dos dois já rendeu US$ 81 milhões em 2025.

Confira abaixo o ranking completo:

  • Michael Jackson (US$ 105 milhões)
  • Dr. Seuss (US$ 85 milhões)
  • Richard Wright, Syd Barrett (US$ 81 milhões)
  • Notorious B.I.G (US$ 80 milhões)
  • Miles Davis (US$ 21 milhões)
  • Elvis Presley (US$ 17 milhões)
  • Jimmy Buffett (US$ 14 milhões)
  • Bob Marley (US$ 13 milhões)
  • John Lennon (US$ 12 milhões)
  • Prince (US$ 11 milhões)
  • Arnold Palmer (US$ 11 milhões)
  • Kobe Bryant (US$ 10 milhões)

Por Agência Estado
postado em 31/10/2025 16:31 / atualizado em 31/10/2025 16:34
