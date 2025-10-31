InícioDiversão e Arte
Lançamento da Turma da Mônica alerta para a importância de se desconectar

Nova história em quadrinhos da Turma da Mônica Jovem destaca a importância do equilíbrio entre o uso da tecnologia e a realização de atividades analógicas

A nova história em quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, Desconectados?, reflete a relação das crianças e adolescentes com o uso de telas e redes sociais. A colaboração entre o YouTube, a MSP Estúdios e a Redes Cordiais reforça a valorização da leitura e das experiências offline. O material pode ser acessado pelo link

Na narrativa, os personagens se deparam com a notícia de que farão um passeio escolar no qual o uso de celulares é proibido. Ao longo da trama, com o uso de máquinas fotográficas para registrar os momentos e bússolas para se localizar, a turma percebe que as atividades longe das telas podem ser divertidas e enriquecedoras. 

O lançamento de Desconectados? faz parte da programação da semana brasileira de educação midiática, evento anual promovido pela Unesco para incentivar a conscientização digital. A HQ será distribuída em escolas públicas e privadas de Brasília, além do Rio de Janeiro e São Paulo.

