Ivan Sérgio lança romance perpassado pela ditadura e pelo amor na juventude

Primeiro de abril de 1964, quando regime ditatorial foi instaurado no Brasil, é o ponto de partida do romance O grande amor de nossas vidas, do escritor Ivan Sergio Santos. Os personagens Pedro, Ana Maria e Raul, filhos de autoridades, crescem nesse contexto de cerceamento de direitos. O livro, que "tece um fio entre esses três", tem lançamento marcado para esta segunda-feira (3/11), no Clube do Choro, às 18h.

Entre aproximações e afastamentos que vivem os protagonistas, a história atravessa 40 anos. Na obra, Brasília é, ao mesmo tempo, cenário e personagem. "A cidade veio de um projeto, uma utopia brasileira e de repente, a partir de 1964, passou a abrigar uma ditadura. Como é que ela resistiu? É isso que os personagens contam, também na relação deles com a cidade", diz Ivan. "A política está por trás dessas movimentações", completa o escritor.

Os amigos Pedro, jornalista boêmio e namorador, e Raul, militante de esquerda que se torna guerrilheiro, se apaixonam por Ana Maria. Na juventude, ela se casa com o primeiro, mas depois de uma reviravolta provocada por uma prisão, é com o segundo que termina por ficar, já mais velha. "É uma história meio Romeu e Julieta, com a paixão entre jovens filhos de deputados de lados opostos [Pedro e Ana Maria] e, no meio dessa história, há os fatos políticos na segunda metade do século passado no Brasil."

Natural de Salvador, Ivan Sérgio se mudou para Brasília em 1963. O grande amor de nossas vidas trata de pessoas da mesma geração do escritor. "Todo livro tem alguma coisa de biográfico. Os personagens pegam as histórias da gente emprestadas." A literatura se instalou na vida dele por acaso. Conhecido pela carreira musical, Ivan integrou, nos anos 1990, a banda brasiliense Vagabundo sagrado.

O grupo chegou a ir para o Rio de Janeiro, mas não conseguiu dar prosseguimento aos trabalhos. Por causa do "sentimento de frustração", Ivan entendeu que precisava escrever. Assim nasceu, em 2005, No submundo do sucesso. "Não pensava em ser escritor. Depois do prazer que senti com o primeiro livro, pensei: 'não posso mais parar'", relembra. O grande amor de nossas vidas foi financiado por meio do prêmio Biblioteca Nacional/Funarte. O lançamento no Clube do Choro é uma forma de reunir os amigos. "A música sempre fez parte da minha vida", garante.



Serviço

O grande amor de nossas vidas

De Ivan Sérgio. Edição do autor. R$ 70). Lançamento, amanhã, no Clube do Choro, às 18h30.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel