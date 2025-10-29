Do livro para a tela: lançamentos de filmes e séries que você não pode perder

'Frankenstein' integra a lista de livros que serão adaptados para o cinema - (crédito: Divulgação )

No Dia Nacional do Livro, comemorado nesta quarta-feira (29/10), vale destacar a importância do hábito da leitura. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) em 2024, houve uma redução de leitores assustadora no país: 53% das pessoas não leram nem parte de um livro — impresso ou digital — de qualquer gênero nos três meses anteriores à pesquisa.

Pela primeira vez na história do Brasil, a proporção de não-leitores superou a de leitores. Além disso, apenas 27% dos brasileiros leram um livro inteiro no ano passado. Pensando nisso, o Correio separou uma lista de obras literárias que serão adaptadas para filmes e séries. Embora o audiovisual seja um formato de mídia mais acessível e prático no país, seu consumo pode influenciar os telespectadores a buscarem a origem nos livros.

Confira:

Frankenstein

O livro homônimo de Mary Shelley está em adaptação dirigida por Guillermo del Toro, com Oscar Isaac como Victor Frankenstein, Jacob Elordi como a Criatura e Mia Goth como noiva. A história acompanha um cientista brilhante, mas egoísta, traz uma criatura monstruosa à vida em um experimento ousado que, em última análise, leva à ruína tanto do criador quanto de sua trágica criação.

Amanhecer na Colheita

Novo livro de Suzanne Collins dentro do universo de Jogos Vorazes mostrará o passado de Haymitch, mentor de Katniss e Peeta. A estreia está prevista para novembro de 2026.

O Sobrevivente

Nova versão cinematográfica do romance de Stephen King, com Glen Powell, Josh Brolin, Katy O’Brian. Desesperado por dinheiro para salvar sua filha doente, Ben Richards se junta ao programa de maior audiência na televisão chamado "O Sobrevivente", uma competição mortal onde os concorrentes devem sobreviver por 30 dias enquanto são caçados por assassinos profissionais. Previsto para estrear em novembro.

Verity

O romance de Colleen Hoover, muito popular entre os fãs do gênero, também ganhará uma versão cinematográfica em 2026. O elenco principal conta com Anne Hathaway e Dakota Johnson.

Hamnet

O drama histórico de Maggie O’Farrell é sobre a perda da criança de William Shakespeare e as repercussões. Com Jessie Buckley e Paul Mescal no elenco, o longa é dirigido por Chloé Zhao. Previsto para estrear em novembro.

A Empregada

Freida McFadden é a autora do livro e de mais três volumes que o seguem. A adaptação do primeiro será estrelada por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, com estreia prevista no Brasil para janeiro de 2026.

De Férias com Você

A obra de Emily Henry será adaptada em formato de série, já finalizada e com lançamento marcado na Netflix para 9 de janeiro de 2026. Os protagonistas são Emily Bader e Tom Blythe.

Uma Segunda Chance

Mais um livro de Colleen Hoover chegará aos cinemas. O trailer foi divulgado recentemente, revelando Maika Monroe, Rudy Pankow e Tyriq Withers no elenco. O longa estreia nos EUA em março de 2026 e deve chegar ao Brasil na mesma época.

A Hipótese do Amor

O sucesso de Ali Hazelwood já teve as gravações concluídas e será lançado no Prime Video em 2026. Lili Reinhart interpreta a protagonista, enquanto Tom Bateman vive seu par romântico. Ainda não há data confirmada.

Filhos de sangue e osso

Primeiro título da trilogia de Tomi Adeyemi, o livro ganhará adaptação com Cynthia Erivo, Viola Davis e outros nomes no elenco. Poucos detalhes foram revelados, mas o lançamento deve ocorrer em 2027.