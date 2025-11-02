A voz de uma geração: Guthierry Sotero celebra papel e trama de Três graças

"Eu fui para um lugar que eu não tô habituado a ir no audiovisual. Então estou ansioso para descobrir como vai ser a recepção do público", Guthierry Sotero sobre seu personagem em Três graças - (crédito: Jorge Bispo)

Marcando seu primeiro papel dramático na TV, Guthierry Sotero integra o elenco da nova novela das nove da Globo, Três Graças, que também simboliza sua estreia no horário nobre do canal. Na trama, dois empresários responsáveis pela distribuição de medicamentos de alto custo em farmácias populares contrabandeiam os remédios no mercado paralelo para ganhar dinheiro, enquanto entregam placebos de farinha para a população, que sofre com a falta de melhoras nos quadros de saúde.

Júnior é um jovem estudioso e esforçado que perde o pai, que tomava os placebos, logo nos primeiros capítulos. Determinado a transformar o luto e as dificuldades em algo maior, o garoto pretende lutar pelas famílias que passaram por situações similares a dele. Com autoria de Aguinaldo Silva, a produção aborda diversas questões sociais e políticas, aspectos que atraíram Guthierry para o roteiro.

"É algo que eu costumo abordar muito nas minhas músicas e no meu jeito de ser. O Júnior é um personagem que conversa muito comigo, então, é muito bom estar nesse lugar como ator, como artista, um ser pensante. Poder estar nesse horário, com todo mundo assistindo, e contar essa história está sendo incrível, muito gratificante, eu aprendo bastante diariamente", ressalta o ator.

Guthierry conta que Júnior é o maior personagem que ele já interpretou: a gana de vencer na vida, a resiliência e a luta para sair do lugar que o oprime são características que o ator se identifica e usa para dar ainda mais veracidade ao papel. Mesmo com a incerteza da reação do público sobre a novela e o personagem, o ator espera que a história de Júnior reverbere nos jovens.

"A nossa diferença é que ele opta pela computação, que é o universo dele, e eu optei pela música, pela arte, pela atuação. Mas acredito que o Júnior vai mudar minha vida, talvez não artisticamente falando, mas vai me tornar uma pessoa melhor. Eu tenho aprendido muito com o texto, e se eu puder retribuir um décimo do que eu estou recebendo dele, vou estar com dever cumprido", explica o ator.

Aprendizado

Engatando uma novela após a outra, Guthierry tem deixado a carreira na música, sua verdadeira paixão, de lado, por conflitos de horário e agenda. Mas o esforço e a dedicação pela atuação são constantes: o ator está cursando artes cênicas e atravessa o Rio de Janeiro todos os dias para conciliar as gravações da novela com as aulas.

"Tenho sido um péssimo rapper porque eu não consigo conciliar as duas coisas, não tenho esse dom. Mas acredito fielmente que a música é a minha vocação na Terra. Eu nasci para fazer isso, para propagar a mensagem, dar voz ao meu povo e fazer críticas. A atuação foi algo que surgiu de forma espontânea na minha vida, e sinto que preciso me dedicar mais para estar tão bom quanto eu sou fazendo música. Então, sempre que preciso, eu opto pela atuação, para estudar, ter um retorno, e meu trabalho continuar ganhando espaço por meio disso", finaliza o artista.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte