‘Três Graças’ estreia com representatividade trans e drama sobre mães solos

Após o aclamado fim de Vale Tudo, Três Graças substitui a produção como a novela das 9h exibida pela Globo. A estreia foi nesta segunda-feira (20/10), com Murilo Benício, Alana Cabral, Sophie Charlotte, Belo e Grazi Massafera no elenco. O drama acompanha uma família de mães solos, entre outras histórias paralelas.
Gabriela Loran, mulher transexual de 32, também estrela a telenovela, marcando mais um passo para a representatividade trans na televisão brasileira. Em entrevista à Vogue, a atriz revelou que Viviane, sua personagem, é o papel que sempre sonhou em viver.
“Ela traz consigo, além das mulheres LGBT, também mulheres negras e de periferia, que batalharam muito para conquistar seus diplomas. É importante ver uma personagem como essa ocupando um lugar de poder e protagonismo na comunidade. Sem dúvida, será algo histórico. Ela é, sim, uma mulher trans — mas ser trans jamais definirá a mulher que ela é. A condição de vida dela não vai ditar 100% do enredo de sua trajetória na trama”, declarou.
Pedro Novaes dá vida a Leonardo Ferreti, filho do vilão, e protagonizará um romance com a personagem de Gabriela. Herdeiro, mulherengo e convencido, Leonardo é o oposto de Viviane, uma farmacêutica trabalhadora. O envolvimento dos dois não será tratado de forma pejorativa, mas como uma história de amor conflituosa que ainda sofre preconceitos.
A produção foi criada e escrita por Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e tem direção artística de Luiz Henrique Rios. A trama se passa em São Paulo, em uma comunidade fictícia chamada “Chacrinha”, e conta a história de três gerações de mulheres da família Maria das Graças — a avó Lígia, a mãe Gerluce e a filha Joélly — que compartilham o mesmo destino de terem engravidado na adolescência e de terem que lutar para criar seus filhos sozinhas.
Gerluce (Sophie Charlotte) é o centro da narrativa: filha de Lígia e mãe de Joélly, ela mora na comunidade e trabalha duro para sustentar a família. Ao descobrir um esquema criminoso de falsificação de remédios que atinge sua mãe e outras pessoas em volta, se vê diante de dilemas morais e sociais.
Os antagonistas principais são Arminda (Grazi Massafera) e Santiago Ferette (Murilo Benício). Arminda é uma dama do mundo da elite que esconde um negócio ilegal de falsificação de remédios; Ferette, seu cúmplice, mantém fachada de empresário assistencialista, enquanto opera o esquema criminoso.
