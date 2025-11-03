Angélica surpreende Luciano Huck com convite íntimo ao vivo no Domingão - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Angélica chamou a atenção do público e surpreendeu o marido, Luciano Huck, ao fazer convite íntimo enquanto participava do júri do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, neste último domingo (2/11).

Na ocasião, a apresentadora disse que queria fazer o "pei", em alusão a sexo, com o marido, após ouvir Ana Botafogo julgar a dança de Wanessa Camargo e explicar sobre o que é o "pei", um dos passos da dança da música sertaneja.

"Quando jogou assim [pro alto], pei?", indagou ela. "Amor, vamos fazer o pei hoje? Tô louca para fazer o pei", disparou Angélica, deixando Luciano sem graça. "Só que eu acho que vocês não estão lá para ver, não", respondeu Huck.