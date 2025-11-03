InícioDiversão e Arte
RELACIONAMENTO

Angélica surpreende Luciano Huck com convite íntimo ao vivo no Domingão

A apresentadora fez as confissões ao vivo durante o Dança dos Famosos

Angélica surpreende Luciano Huck com convite íntimo ao vivo no Domingão - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Angélica surpreende Luciano Huck com convite íntimo ao vivo no Domingão - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Angélica chamou a atenção do público e surpreendeu o marido, Luciano Huck, ao fazer convite íntimo enquanto participava do júri do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, neste último domingo (2/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na ocasião, a apresentadora disse que queria fazer o "pei", em alusão a sexo, com o marido, após ouvir Ana Botafogo julgar a dança de Wanessa Camargo e explicar sobre o que é o "pei", um dos passos da dança da música sertaneja.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Quando jogou assim [pro alto], pei?", indagou ela. "Amor, vamos fazer o pei hoje? Tô louca para fazer o pei", disparou Angélica, deixando Luciano sem graça. "Só que eu acho que vocês não estão lá para ver, não", respondeu Huck.

 

Saiba Mais

 

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 03/11/2025 10:00
SIGA
x