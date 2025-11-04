Cine Brasília exibe 'Frozen' no Festival de Cinema Acessível Kids

A sessão acontece das 10h às 12h e poderá ser acompanhada por até 600 crianças - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Cine Brasília exibirá, nesta quarta-feira (5/11), das 10h às 12h, uma sessão gratuita do filme de animação Frozen - Uma Aventura Congelante, da Disney. Trata-se da 4ª edição do Festival de Cinema Acessível Kids, e receberá crianças de todas as idades. Promovida pela ONG Mais Crianças, conta com apoio institucional do Senado Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a organização do festival, recursos como Libras (Língua Brasileira de Sinais), legendas, audiodescrição e iluminação parcial da sala estarão todos disponíveis. O público ainda poderá circular livremente pelo espaço onde o filme será exibido. A sessão poderá ser acompanhada por até 600 crianças.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento é reconhecido pela UNESCO e integra o programa Criança Esperança. Crianças com e sem deficiência poderão "compartilhar a mesma experiência cultural e artística".

"Trazer o Festival de Cinema Acessível Kids para Brasília é uma oportunidade de o Senado reafirmar o compromisso institucional com a inclusão e a valorização da diversidade. O cinema é uma ferramenta de cultura e transformação social, e iniciativas como essa permitem que crianças com e sem deficiência compartilhem o mesmo espaço e a mesma experiência cultural, com todas os recursos de acessibilidade", afirma Francis Monzo, uma das organizadoras do evento e chefe do Serviço de Acessibilidade do Senado Federal.

A organização ressalta que o projeto já impactou 24 mil pessoas em 41 cidades brasileiras desde 2017. A edição da vez ainda incluirá crianças indígenas, quilombolas e alunos de escolas públicas.



Serviço

Evento : Festival de Cinema Acessível Kids Filme: Frozen - Uma Aventura Congelante

: Festival de Cinema Acessível Kids Filme: Frozen - Uma Aventura Congelante Data : 5 de novembro (quarta-feira)

: 5 de novembro (quarta-feira) Horário : 10h às 12h

: 10h às 12h Local : Cine Brasília

: Cine Brasília Endereço : EQS 106/107, Asa Sul

: EQS 106/107, Asa Sul Entrada: Franca (600 lugares disponíveis)