Cine Brasília exibe 'Frozen' no Festival de Cinema Acessível Kids

Evento acontece nesta quarta-feira (5/11), e exibiriá sessão gratuita do filme Frozen, da Disney

A sessão acontece das 10h às 12h e poderá ser acompanhada por até 600 crianças - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Cine Brasília exibirá, nesta quarta-feira (5/11), das 10h às 12h, uma sessão gratuita do filme de animação Frozen - Uma Aventura Congelante, da Disney. Trata-se da 4ª edição do Festival de Cinema Acessível Kids, e receberá crianças de todas as idades. Promovida pela ONG Mais Crianças, conta com apoio institucional do Senado Federal. 

De acordo com a organização do festival, recursos como Libras (Língua Brasileira de Sinais), legendas, audiodescrição e iluminação parcial da sala estarão todos disponíveis. O público ainda poderá circular livremente pelo espaço onde o filme será exibido. A sessão poderá ser acompanhada por até 600 crianças.

O evento é reconhecido pela UNESCO e integra o programa Criança Esperança. Crianças com e sem deficiência poderão "compartilhar a mesma experiência cultural e artística".

"Trazer o Festival de Cinema Acessível Kids para Brasília é uma oportunidade de o Senado reafirmar o compromisso institucional com a inclusão e a valorização da diversidade. O cinema é uma ferramenta de cultura e transformação social, e iniciativas como essa permitem que crianças com e sem deficiência compartilhem o mesmo espaço e a mesma experiência cultural, com todas os recursos de acessibilidade", afirma Francis Monzo, uma das organizadoras do evento e chefe do Serviço de Acessibilidade do Senado Federal.

A organização ressalta que o projeto já impactou 24 mil pessoas em 41 cidades brasileiras desde 2017. A edição da vez ainda incluirá crianças indígenas, quilombolas e alunos de escolas públicas. 

Serviço

  • Evento: Festival de Cinema Acessível Kids Filme: Frozen - Uma Aventura Congelante
  • Data: 5 de novembro (quarta-feira)
  • Horário: 10h às 12h
  • Local: Cine Brasília
  • Endereço: EQS 106/107, Asa Sul
  • Entrada: Franca (600 lugares disponíveis)

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 04/11/2025 18:31 / atualizado em 04/11/2025 18:31
