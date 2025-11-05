InícioDiversão e Arte
Fotógrafo Marcelo Greco lança 'Fogueira doce' na livraria Platô

Evento neste domingo (9/11), às 18h, tem a presença do também fotógrafo Diego Bressani, que conduz bate-papo com o autor do livro

Livro de Marcelo Greco propõe narrativa visual que parte do íntimo, com o nascimento do filho, em 2018 - (crédito: Divulgação )
Com o nascimento do filho, em 2018, muitas transformações se deram na vida do fotógrafo paulista Marcelo Greco. A câmera apontada para o que ele e a mulher passaram a experimentar juntos resultou em Fogueira doce, que ele lança neste domingo (9/11), às 16h, na livraria Platô. Quem media a conversa é o fotógrafo brasiliense Diego Bressani.

Registros em preto e branco compilados no livro buscam dimensão universal naquilo que parte de um núcleo familiar. Temas como crise identitária, redescoberta da parceira e a natureza selvagem da maternidade e da paternidade atravessam as imagens em 88 páginas de dimensões 20 x 25 cm.

"O que busca Marcelo Greco com o encadeamento de suas fotografias é celebrar a vida como uma epopeia demasiadamente humana”, escreveu Ruben Fernandes Jr., referência na fotografia brasileira. O bate-papo com Diego Bressani vai tratar de como a vida pessoal dos fotógrafos se reflete no processo de criação.


Serviço

Fogueira doce
De Marcelo Greco. Lançamento neste domingo (9/11), às 16h, na Platô (CLS 405).

postado em 05/11/2025 14:43
