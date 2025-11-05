Príncipe William recria foto da princesa Diana no Cristo Redentor

Em visita ao Brasil, o príncipe William compartilhou registros no Rio de Janeiro (RJ) nas redes sociais nesta quarta-feira (5/11). As fotos chamaram a atenção da internet pelo cenário, o mesmo registrado em fotos da princesa Diana, mãe do Príncipe de Gales, em visita à capital carioca em 1991.
"Um começo inspirador de dia no Cristo Redentor", diz a legenda. Na imagem, William aparece no topo do Corcovado, em mirante com vista para a Baía de Guanabara, mesmo cenário da foto icônica de Lady Di.
Ainda nesta quarta, o membro da realeza foi visto no transporte público do Rio, em um veículo leve sobre trilhos (VLT). É o terceiro dia do príncipe no estado fluminense. A visita acontece antes do embarque de William para Belém (PA), onde ele representa a coroa britânica na 30ª Conferência das Partes (COP 30), que acontece de 10 a 21 de novembro.
