Filmes aclamados em festivais internacionais estreiam na Netflix

Neste mês, diversos novos títulos entram no catálogo da Netflix. Filmes aclamados em festivais internacionais estreiam em novembro em mais de 190 países. Nomes como Frankenstein, de Guillermo del Toro, e O filho de mil homens, de Daniel Rezende, estão entre os principais. Estes serão lançados nesta sexta-feira (7/11) e no dia 19 de novembro, respectivamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: 'Tremembé' bate recorde e se torna o maior sucesso brasileiro do Prime Video

O longa-metragem Frankenstein, do vencedor do Oscar Guillermo del Toro, que chega à plataforma nesta sexta-feira (7/11), traz uma adaptação do clássico de Mary Shelley com uma perspectiva mais sombria sobre criatura e criador. Alguns nomes conhecidos como Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth atuam no filme. A produção de del Toro concorreu ao Leão de Ouro na 82ª edição do Festival de Veneza e segue em destaque em outros festivais internacionais.

Leia também: Fotógrafo Marcelo Greco lança "Fogueira doce" na livraria Platô

O filme nacional O filho de mil homens, com direção de Daniel Rezende, é a primeira adaptação para as telonas do romance de Valter Hugo Mãe e estreia no dia 19 deste mês. O longa tem atuação de Rodrigo Santoro e estreou na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A produção promete emocionar os fãs com sensibilidade e poesia.

Leia também: Livro de Djamila Ribeiro entra para Clube do Livro de Dua Lipa

Sonhos de trem, do indicado ao Oscar, Clint Bailey, que estreia no dia 21 e A garota canhota com produção do vencedor do Oscar, Sean Baker e direção de Shih-Ching Tsou, chega no dia 28. Alguns títulos já no catálogo da Netflix são Steve, estrelado por Cillian Murphy; Casa de dinamite, de Kathryn Bigelow, e Vizinha perfeita.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel