Festival Cena Cênica encerra temporada com apresentações em Santa Maria

O festival passou por Ceilândia e Gama antes de chegar a Santa Maria com programação de peças de artistas da periferia

A Cena CÃªnica chega a Santa Maria - (crédito: Nathan Nascimento)

O festival A Cena Cênica chega a Santa Maria para a última programação do ano. O festival começou em setembro e passou por Ceilândia e Gama. Durante todos os fins de semana de novembro, o público poderá prestigiar diversas apresentações no Espaço TanTan de Cultura e Eventos.

O festival é uma iniciativa criada para promover a inclusão cultural e social em regiões periféricas do Distrito Federal. A ideia é promover e facilitar o acesso gratuito a atividades culturais para além dos grandes centros urbanos, para somar esforços junto a artistas e agentes culturais para levar arte para regiões administrativas do DF.

A peça que inaugura a temporada em Santa Maria é a Trapamágicas, de Um Ato Produções, um show mistura mágica, teatro, stand up e brincadeiras interativas, conduzidas pela Palhaça Tantan. Entre trapalhadas e ilusões, o público participa ativamente da apresentação.

Os espetáculos apresentados no festival serão compostos majoritariamente por artistas de cidades periféricas e contarão com apresentações gratuitas e programação diversa, com a maioria de classificação indicativa livre. 

  • Confira a programação para Novembro

Sábao (8/11)

  • Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h
  • Ausência Presente – Teatro Alado – 17h30
  • Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 19h

Domingo (9/11)

  • Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h
  • Ausência Presente – Teatro Alado – 17h30
  • Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 19h

Dia 15 de novembro

  • Trapamágicas – Um Ato Produções – 15h
  • Ausência Presente – Teatro Alado – 16h30
  • Varieté D'elas – Coletivo Mulher do Mundo – 17h30
  • No Fio da Navalha – Trupe por um Fio – 19h
  • Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 20h30

Dia 16 de novembro

  • Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h
  • Ausência Presente – Teatro Alado – 17h30
  • Varieté D'elas – Coletivo Mulher do Mundo – 19h
  • Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 20h30

Dia 2e de novembro

  • Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h
  • Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 17h30
  • Medéia - As Bárbaras – Teatro Alado – 19h

Dia 23 de novembro

  • Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h
  • Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 17h30
  • Medéia - As Bárbaras – Teatro Alado – 19h

Dia 29 de novembro

  • Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h - AD
  • O chamado do mar em nós – Thauanne Matos – 17h30 - AD
  • Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 19h - AD
  • Medéia – As Bárbaras – Teatro Alado – 20h30 – AD

Dia 30 de novembro

  • Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h - AD
  • Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 17h30 - AD
  • Medéia – As Bárbaras – Teatro Alado – 19h – AD

 

