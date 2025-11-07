Festival Cena Cênica encerra temporada com apresentações em Santa Maria

O festival A Cena Cênica chega a Santa Maria para a última programação do ano. O festival começou em setembro e passou por Ceilândia e Gama. Durante todos os fins de semana de novembro, o público poderá prestigiar diversas apresentações no Espaço TanTan de Cultura e Eventos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O festival é uma iniciativa criada para promover a inclusão cultural e social em regiões periféricas do Distrito Federal. A ideia é promover e facilitar o acesso gratuito a atividades culturais para além dos grandes centros urbanos, para somar esforços junto a artistas e agentes culturais para levar arte para regiões administrativas do DF.
A peça que inaugura a temporada em Santa Maria é a Trapamágicas, de Um Ato Produções, um show mistura mágica, teatro, stand up e brincadeiras interativas, conduzidas pela Palhaça Tantan. Entre trapalhadas e ilusões, o público participa ativamente da apresentação.
Os espetáculos apresentados no festival serão compostos majoritariamente por artistas de cidades periféricas e contarão com apresentações gratuitas e programação diversa, com a maioria de classificação indicativa livre.
- Confira a programação para Novembro
Sábao (8/11)
- Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h
- Ausência Presente – Teatro Alado – 17h30
- Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 19h
Domingo (9/11)
- Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h
- Ausência Presente – Teatro Alado – 17h30
- Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 19h
Dia 15 de novembro
- Trapamágicas – Um Ato Produções – 15h
- Ausência Presente – Teatro Alado – 16h30
- Varieté D'elas – Coletivo Mulher do Mundo – 17h30
- No Fio da Navalha – Trupe por um Fio – 19h
- Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 20h30
Dia 16 de novembro
- Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h
- Ausência Presente – Teatro Alado – 17h30
- Varieté D'elas – Coletivo Mulher do Mundo – 19h
- Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 20h30
Dia 2e de novembro
- Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h
- Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 17h30
- Medéia - As Bárbaras – Teatro Alado – 19h
Dia 23 de novembro
- Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h
- Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 17h30
- Medéia - As Bárbaras – Teatro Alado – 19h
Dia 29 de novembro
- Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h - AD
- O chamado do mar em nós – Thauanne Matos – 17h30 - AD
- Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 19h - AD
- Medéia – As Bárbaras – Teatro Alado – 20h30 – AD
Dia 30 de novembro
- Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h - AD
- Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 17h30 - AD
- Medéia – As Bárbaras – Teatro Alado – 19h – AD
Saiba Mais
- Revista do Correio 10 nomes ideais para cachorros tímidos
- Flipar Cristais atingem 50º C em caverna mexicana e podem matar quem demora lá dentro
- Flipar Livro dos Recordes aponta o que há de mais fedorento em diversas ‘categorias’
- Mariana Morais Rodrigo Faro posa de biquíni e atiça público com corpo definido
- Flipar Mulher garante ser tataraneta da Rainha Vitória e quer reconhecimento da Monarquia Britânica
- Flipar Família americana tem 130 cobras e crianças até dormem com elas