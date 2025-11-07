Festival Cena Cênica encerra temporada com apresentações em Santa Maria

O festival A Cena Cênica chega a Santa Maria para a última programação do ano. O festival começou em setembro e passou por Ceilândia e Gama. Durante todos os fins de semana de novembro, o público poderá prestigiar diversas apresentações no Espaço TanTan de Cultura e Eventos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Selena Gomez celebra fase de equilíbrio e fala sobre saúde mental

O festival é uma iniciativa criada para promover a inclusão cultural e social em regiões periféricas do Distrito Federal. A ideia é promover e facilitar o acesso gratuito a atividades culturais para além dos grandes centros urbanos, para somar esforços junto a artistas e agentes culturais para levar arte para regiões administrativas do DF.

A peça que inaugura a temporada em Santa Maria é a Trapamágicas, de Um Ato Produções, um show mistura mágica, teatro, stand up e brincadeiras interativas, conduzidas pela Palhaça Tantan. Entre trapalhadas e ilusões, o público participa ativamente da apresentação.

Os espetáculos apresentados no festival serão compostos majoritariamente por artistas de cidades periféricas e contarão com apresentações gratuitas e programação diversa, com a maioria de classificação indicativa livre.

Confira a programação para Novembro

Sábao (8/11)

Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h

Ausência Presente – Teatro Alado – 17h30

Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 19h

Domingo (9/11)

Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h

Ausência Presente – Teatro Alado – 17h30

Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 19h

Dia 15 de novembro

Trapamágicas – Um Ato Produções – 15h

Ausência Presente – Teatro Alado – 16h30

Varieté D'elas – Coletivo Mulher do Mundo – 17h30

No Fio da Navalha – Trupe por um Fio – 19h

Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 20h30

Dia 16 de novembro

Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h

Ausência Presente – Teatro Alado – 17h30

Varieté D'elas – Coletivo Mulher do Mundo – 19h

Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 20h30

Dia 2e de novembro

Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h

Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 17h30

Medéia - As Bárbaras – Teatro Alado – 19h

Dia 23 de novembro

Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h

Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 17h30

Medéia - As Bárbaras – Teatro Alado – 19h

Dia 29 de novembro

Trapamágicas – Um Ato Produções – 16h - AD

O chamado do mar em nós – Thauanne Matos – 17h30 - AD

Histórias em Eixo – Jéssica Brito – 19h - AD

Medéia – As Bárbaras – Teatro Alado – 20h30 – AD

Dia 30 de novembro