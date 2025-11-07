Rodrigo Faro posa de biquíni e atiça público com corpo definido

Rodrigo Faro decidiu entrar na brincadeira da vez e divertiu os seguidores ao aparecer de biquíni logo depois da academia.

A trend, que viralizou com Patrícia Ramos nas redes sociais, propõe um “desafio motivacional”: vestir a roupa de banho pós-treino para acompanhar o progresso no espelho — e garantir aquele empurrãozinho na disciplina.

Sem perder o bom humor, o apresentador embarcou na moda e publicou o vídeo com a legenda: “Dica pra manter o foco”.

A reação do público foi imediata e recheada de piadas: “Se eu colocar um biquíni, só me resta viver de vento”, brincou uma internauta. Outra comentou: “Por essa nem o Instagram tava preparado!”. E teve quem foi além: “Eu fazia isso e entrava direto num retiro espiritual sem comida”.

Rodrigo Faro retorna às novelas da Globo após 17 anos

Rodrigo Faro está em negociações avançadas para retornar às novelas da Globo, emissora onde iniciou sua trajetória como ator.

Após encerrar sua longa passagem pela Record, o apresentador assinou contrato com a antiga casa e já é cogitado para integrar o elenco de "Quem Ama Cuida", próxima novela de Walcyr Carrasco. A produção está prevista para ocupar a faixa das 21h em 2026.

No entanto, segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, ainda não há definição sobre qual personagem ele poderá interpretar.

A proposta inicial seria uma participação especial na novela, marcando o retorno de Faro às telinhas como ator após um hiato de quase duas décadas. A trama de Carrasco substituirá "Três Graças" na programação noturna da Globo.