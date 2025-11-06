Livraria Platô recebe lançamento da Coleção Rosa Brava neste sábado (8/11)

Helena Rios, Marcelo Greco, Juliana Monteiro, Ana Delle Vedove e Juliana Corsi estarão presentes no lançamento da Coleção Rosa Brava, na livraria Platô, neste sábado. - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (8/11), às 18h, a Livraria Platô recebe o lançamento da Coleção Rosa Brava, composta pelos livros Do outro lado da porta, de Juliana Monteiro; O cordão que nos corta, de Juliana Corsi e Anamnesis, de Ana Dalle Vedove. As escritoras e os diretores artísticos do projeto, Helena Rios e Marcelo Greco, estarão presentes no evento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Hilary Duff anuncia single inédito após uma década

A coleção editada pela Vento Leste tem como objetivo ser um testemunho sensível da vida das mulheres nas primeiras décadas do século 21. As obras abordam questões do universo feminino em diversos países e contextos socioculturais. Os livros são integrados pela combinação de textos e imagens: fotografias, pinturas ou desenhos.

Leia também: Millie Bobby Brown fala sobre maternidade e privacidade da filha: 'Ela tem direito de decidir'

Com direção de Helena Rios e Marcelo Greco, os trabalhos escolhidos para a coleção são baseados em experiências pessoais e mesclam sensibilidade e razão para criar obras viscerais. Helena e Marcelo atuam juntos há mais de uma década, com a orientação de fotógrafos, promoção de cursos e direção artística de livros e de exposições.

Leia também: Ayrton Senna: Como Adriane Galisteu recebeu a notícia da morte do piloto?

Serviço

Lançamento da coleção Rosa Brava

Neste sábado (8/11), às 18h, na Livraria Platô (CLS 405 BLOCO A LOJA 12). Entrada gratuita.