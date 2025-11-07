Banda Eva regrava sucessos em novo projeto audiovisual

Felipe Pezzoni comanda há 12 anos os vocais da Banda Eva, fundada em 1980 - (crédito: Divulgação)

Canções como Beleza rara, Eva e Adeus bye bye, sucessos da Banda Eva, ganharam nova versão com o projeto audiovisual de 20 faixas lançado pelo grupo no final de outubro. O registro do show ao vivo foi feito em parceria com a Macaco Sessions, iniciativa da produtora Macaco Gordo, que convida músicos para apresentações intimistas.

Além do repertório clássico da banda, novidades como Sol em Salvador, composição de Guga Meyra, Jhaca, Ramon Cruz, Felipe Pezzoni, Nairo, Marco Lima e Tie Castro e Felipe Pezzoni, que desde 2013 está nos vocais do grupo. A canção foi lançada no formato single, em setembro deste ano.

O projeto audiovisual, disponível no Youtube, teve produção e direção musical de Luã Almeida, também tecladista. O projeto contou com a participação dos músicos Betinho Iris (baixo), Esso Brumom (bateria), Peterson Figueredo (guitarra e violão), Jackson Almeida (guitarrista e violão), Davi Brito (trompete), Thauan de Jesus (trombone), Cuca (percussão), Hugo Aragão (percussão), Ângela Velloso (backing vocal), Vini (backing vocal) e Felipe Pezzoni (voz).



