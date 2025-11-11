Felipe Cyntrão lança novo álbum que mistura som e poesia

O músico e poeta Felipe Cyntrão lança, no sábado (15/11), o álbum Brasilias de luz com um show no Teatro dos Ventos. O projeto conta com oito músicas autorais que mesclam rock, MPB e pop, e refletem a paixão de Felipe pela capital do país.

Segundo o cantor, em Brasílias de luz o público encontrará novos elementos não vistos antes na música popular brasileira. “Na música Estátuas de sal faço a nota mais grave da música popular brasileira, mais grave que Arnaldo Antunes”, afirmou.

O álbum marca a culminância do projeto, criado por Felipe, Brasília na pulsação do som, que traduz em música as pulsações, amores e contradições da cidade de Brasília, que inspira o artista. Para o show, Felipe se reúne com uma banda composta por músicos e professores da capital, como Cairo Vítor, Anco Marcos, Iara Gomes, Sidney Campos e performances de Kelly Vyanna.







Show de lançamento do álbum Brasilias de Luz

No sábado (15/11), às 20h30, no Teatro dos Ventos. Entrada gratuita, retirada dos ingressos pelo Sympla. Classificação indicativa livre