Linkin Park retorna a Brasília após 11 anos; público dá boas-vindas a Emily Armstrong

A banda norte-americana Linkin Park se apresentou em Brasília na noite desta terça-feira (11/11) - (crédito: Minervino Junio/CB/D.A.Press)

A banda norte-americana Linkin Park se apresentou em Brasília na noite desta terça-feira (11/11), 11 anos após a última apresentação na capital. Os músicos subiram aos palcos do Mané Garrincha por volta das 21h10 para apresentação da From Zero Tour, que celebra o disco homônimo lançado no ano passado. Durante a noite, o público da capital deu boas-vindas à Emily Armstrong, que desde 2024 substitui o então vocalista Chester Bennington, e vibrou ao som dos hits Numb, In the end e What I’ve done.

A turnê atual do Linkin Park e o novo álbum marcam a volta de uma das mais conhecidas bandas de rock dos últimos tempos. Após a morte do vocalista Chester, em julho de 2017, o grupo passou por um hiato de sete anos.

O público brasiliense, em sua grande maioria vestida com blusas da banda, recebeu os músicos norte-americanos com luzes azuis e rosas, cores que representam o álbum da turnê, nas arquibancadas. As músicas do novo disco, inclusive, empolgaram os fãs tanto quanto os sucessos antigos — rodas punk foram avistadas pela pista em diversos momentos da apresentação.

No palco, jogo de luzes e chuvas de confettis marcaram a apresentação. Em um momento de interação com o público, o também vocalista e guitarrista Mike Shinoda desceu para conversar com os fãs da grade e chegou a dar um boné autografado para uma das admiradoras.

Fãs de todo o Brasil

Após passagens por Curitiba e São Paulo, o Linkin Park arrastou para Brasília fãs de demais capitais do Brasil. Um exemplo é o engenheiro Luiz Felipe Viana, 30, que veio de Belo Horizonte até a capital federal assistir ao seu segundo show da banda.

“A primeira vez que eu vi o Linkin Park foi na época do Chester ainda, lá em Minas. Acabou que eu não pude assistir o show todo, porque a minha namorada passou mal e a gente teve que ir embora. E depois, infelizmente, ele faleceu”, lamentou o mineiro.

Fã do Linkin Park desde a infância, Luiz Felipe celebra a nova fase do grupo. “O som está diferente, mas ainda tem aquela essência de misturar o rap com o rock e o heavy metal. A Emily canta muito e traz uma nova versão para as músicas. Ficou bem bacana”, elogiou o mineiro.

“Espero que eles continuem produzindo novos trabalhos, o CD novo ficou incrível. Se continuarem nessa pegada, só tende a melhorar”, torceu o engenheiro.

Pai e filha, Luciano de Castro e Sofia Ferreira também vieram a Brasília para curtir o show dos norte-americanos. “Eu cresci escutando Linkin Park. Durante nossa viagem de carro, viemos escutando nosso álbum preferido, o Live in Texas, de 2003”, contou a estudante.

“Meu pai sempre foi muito fã da banda e me apresentou quando eu ainda era criança. É nosso primeiro show deles”, destacou Sofia. “A Emily canta demais e a interação dela com o Mike Shinoda é muito massa. A relação que a banda toda tem entre si é muito legal. O Linkin Park só está vivendo uma nova era. É muito bom que eles tenham voltado depois de todos esses anos, sem deixar o legado do Chester de lado”, celebrou a filha de Luciano.

Quem também aproveitou o momento foi Iago Vena, 50 anos. Fã de longa data, ele acompanha o grupo há mais de 25 anos. “É a minha banda favorita, tenho até uma tatuagem em homenagem a eles”, revelou.

Natural do Maranhão, ele viajou a Brasília somente para assistir ao show. “É um misto de sensações. A gente sente a nostalgia da formação antiga e, ao mesmo tempo, vê o renascimento da banda com uma nova energia, respeitando o legado do Linkin Park”, avaliou.