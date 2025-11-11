‘Tremembé’: O que aconteceu com Andreas von Richthofen, irmão de Suzane

O lançamento da série Tremembé, da Prime Video, reacendeu a lembrança de uma das figuras mais trágicas do caso Richthofen: Andreas von Richthofen. Irmão mais novo de Suzane, ele viu sua vida ser destruída aos 15 anos, quando os pais, Manfred e Marísia, foram brutalmente assassinados com a colaboração de Cristian e Daniel Cravinhos.

Enquanto o país acompanhava o julgamento do trio e a repercussão do caso, Andreas tentava reconstruir sua vida longe do escândalo. Reservado, mergulhou nos estudos, concluiu o ensino médio e ingressou na Universidade de São Paulo (USP), onde se formou em farmácia e bioquímica. Anos depois, alcançou o doutorado em química orgânica.

Apesar do alto desempenho intelectual, Andreas nunca buscou projeção pública nem uma carreira de destaque. Ao contrário, sempre manteve o desejo pelo anonimato para evitar o vínculo com o crime cometido pela irmã mais velha.

Em 2017, no entanto, seu nome voltou às manchetes após um episódio dramático. Durante um surto psicótico, ele invadiu uma casa na zona sul de São Paulo e acabou sendo detido pela polícia. O caso revelou um período de profunda instabilidade emocional, agravado por problemas com álcool e drogas. Andreas foi internado em uma ala psiquiátrica e passou meses em tratamento.

Depois do episódio, Andreas afastou-se completamente da vida urbana. Mudou-se para um sítio em São Roque, no interior paulista, propriedade herdada dos pais. Segundo o jornalista Ullisses Campbell, autor do livro Suzane: Assassina e Manipuladora, que inspirou a série da Prime Video, Andreas vive em total isolamento: sem internet, sem sinal de celular e raramente é visto pelos vizinhos. Durante a pandemia, vendeu parte das terras herdadas e adquiriu um novo lote na mesma região, onde permanece até hoje.

Embora seja o único herdeiro de um patrimônio estimado em R$ 10 milhões, o legado da família também carrega dívidas de cerca de R$ 500 mil em impostos e taxas atrasadas. Há inclusive ações judiciais que podem levar parte dos imóveis a leilão, já que os oficiais de justiça enfrentam dificuldade em localizá-lo.

Em entrevista ao programa Tá na Hora, do SBT, em abril de 2024, ele afirmou não ter qualquer contato com Suzane e garantiu que jamais a perdoou, nem aos irmãos Cravinhos.

