Com conteúdo focado em estúdios japoneses, State of Play traz novidades

Nesta terça-feira (11/10), a Sony realizou o evento digital State of Play com edição focada em jogos de estúdios japoneses. Entre anúncios e atualizações, um remake de Fatal Frame 2 foi anunciado, uma expansão para o jogo multiplayer da From Software, Elden Ring Nightreing, e uma nova beta para o jogo de luta da Marvel feito pela Arc System.

Confira os principais anúncios:

inKONBINI:One Store. Many Stories

Fazendo parte do gênero de “jogos confortáveis”, InKONBINI: One Store. Many Stories coloca o jogador no papel de uma atendente de uma lojinha, que deve cuidar do espaço, reestocando produtos e recebendo clientes. Esses que vão contar muitas histórias a respeito de suas vidas pessoais, usando o jogador como um ouvido amigo. inKONBINI:One Store. Many Stories chega em abril de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.



BrokenLore: Ascend

O segundo jogo da série BrokenLore vai trazer novos personagens como protagonistas em um novo desafio aterrorizante, Ren e Yui são dois influenciadores que estão escalando a Torre de Tokyo para alcançar fama nas redes sociais. Contudo, a jornada deles vai se deparar com uma terrível criatura, o yokai, Rokurokubi, um monstro em forma de mulher, pertencente ao folclore japonês conhecido por conseguir esticar seu pescoço em um comprimento enorme. O jogo vai ser lançado em algum momento do verão americano - Entre junho e setembro - de 2026. Além de BrokenLore: Ascend, o primeiro jogo BrokenLore: Unfollow também vai chegar PlayStation, saindo em 16 de janeiro de 2026.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

O terror onde o mal só pode ser visto através de uma lente fotográfica voltou em um remake do segundo título da era do PlayStation 2, Fatal Frame II: Crimson Butterfly traz com novos gráficos a desventura aterrorizante de um ritual sinistro. No controle de Mio Amakura, ela terá que fugir do vilarejo sinistro juntamente com sua irmã gêmea Mayu, tudo isso enquanto enfrenta entidades sinistras que não podem ser vistas a olho nú. Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake chega ao PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2 em 12 de março de 2026.

Never Grave: The Witch and the Curse

Never Grave, jogo da Pocketpair do hit, Palworld, o título traz desafios de plataforma misturando elementos de quebra-cabeça e fabricação de itens. No State of Play, Never Grave ganhou um novo trailer, mostrando diversas cenas de ação em cenários coloridos e repletos de inimigos diferentes. Never Grave: The Witch and the Curse chega para PC, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

BlazBlue Entropy Effect X

A série da Arc System Works, BlazBlue, vai ganhar um título de plataforma, com o jogador controlando diversos personagens, utilizando poderes diversos. BlazBlue Entropy Effect X chega para o PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC em 12 de fevereiro de 2026.

Damon and Baby

Um RPG de ação da Arc System, onde o jogador controla um lorde demônio que é incumbido de criar um bêbe. Damon and Baby traz uma aventura sobre laços, sobre a estranha relação do diabo com um bêbe. O trailer mostra diversos cenários e diferentes inimigos e armas que o jogador vai conseguir utilizar ao longo da campanha. Damon and Baby chega no início de 2026 para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Octopath Traveler 0

O RPG da Square Enix que traz o estilo dos jogos da era do PlayStation vai ganhar um novo título em breve. Octopath Traveler 0 traz vários personagens com diferentes motivações e que vão se entrelaçar. A demonstração do jogo já está disponível e chega em 4 de dezembro para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC e Xbox Series X|S.

Marvel Tokon: Fighting Souls

O jogo de luta dos maiores heróis da Marvel produzido pela Arc System Works, os produtores do jogo estiveram presentes e confirmaram um segundo teste de beta do jogo para a primeira semana de dezembro. O título recebeu um novo trailer mostrando o Homem-Aranha e o Motorista Fantasma em ação, juntos eles vão compor o elenco da primeira leva do beta. Marvel Tokon: Fighting Souls chega em algum momento de 2026.

Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows

Encerrando o evento a Bandai Namco trouxe um trailer da próxima expansão de Elden Ring Nightreign. O novo conteúdo traz diversos chefes inéditos para o título, e até velhos conhecidos dos fãs da FromSoftware com Artorias do primeiro Dark Souls sendo oficialmente um chefe dentro do jogo. Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows chega no dia 4 de dezembro e o jogo está disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Serie X|S, Xbox One e PC.

