Rapper viraliza por conseguir saltar os olhos para fora do rosto

Chef Boy Bonez tem a habilidade de saltar os olhos para fora do rosto - (crédito: Reprodução/Instagram/@chefboybonez)

Um homem tem ganhado público nas redes sociais com uma “habilidade” curiosa. O cantor de rap e influenciador Chef Boy Bonez é conhecido nas redes sociais por conseguir saltar os olhos para fora do rosto. O rapper já acumula mais de 7 milhões de seguidores na rede social Tik Tok e quase 1 milhão no Instagram.

Morador de Los Angeles, nos EUA, os vídeos de Bonez geralmente mostram ele provando alimentos ou se impressionando com algumas situações, sempre colocando os olhos para fora. A peculiaridade ocular do homem é o que chama a atenção dos internautas nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CHEF BONEZ (@chefboybonez)

A primeira vez que o rapper mostrou a habilidade em público foi na escola, durante o ensino médio, quando os colegas ficaram impressionados com a capacidade ocular do amigo. Desde então, ele vem demonstrando o talento para milhares de pessoas nas redes socias.

Bonez chegou a participar do programa America's Got Talent, onde as pessoas tentam mostrar talentos e habilidades. O influenciador apresentou uma performance de rap, mas acabou sendo eliminado pela atriz Sofia Vergara, uma das estrelas da série em modelo sitcom, Modern family.

* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

