InícioDiversão e Arte
REDES SOCIAIS

Rapper viraliza por conseguir saltar os olhos para fora do rosto

Chef Boy Bonez conquistou milhões de seguidores saltando os globos oculares

Chef Boy Bonez tem a habilidade de saltar os olhos para fora do rosto - (crédito: Reprodução/Instagram/@chefboybonez)
Chef Boy Bonez tem a habilidade de saltar os olhos para fora do rosto - (crédito: Reprodução/Instagram/@chefboybonez)

Um homem tem ganhado público nas redes sociais com uma “habilidade” curiosa. O cantor de rap e influenciador Chef Boy Bonez é conhecido nas redes sociais por conseguir saltar os olhos para fora do rosto. O rapper já acumula mais de 7 milhões de seguidores na rede social Tik Tok e quase 1 milhão no Instagram.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Morador de Los Angeles, nos EUA, os vídeos de Bonez geralmente mostram ele provando alimentos ou se impressionando com algumas situações, sempre colocando os olhos para fora. A peculiaridade ocular do homem é o que chama a atenção dos internautas nas redes sociais.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por CHEF BONEZ (@chefboybonez)

A primeira vez que o rapper mostrou a habilidade em público foi na escola, durante o ensino médio, quando os colegas ficaram impressionados com a capacidade ocular do amigo. Desde então, ele vem demonstrando o talento para milhares de pessoas nas redes socias.

Bonez chegou a participar do programa America's Got Talent, onde as pessoas tentam mostrar talentos e habilidades. O influenciador apresentou uma performance de rap, mas acabou sendo eliminado pela atriz Sofia Vergara, uma das estrelas da série em modelo sitcom, Modern family.

* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 12/11/2025 14:55
SIGA
x