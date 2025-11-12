A Globo, que anunciou Tudo Por Uma Segunda Chance, sua próxima novela vertical, definiu o nome masculino que assumirá o posto de protagonista da produção que terá Jade Picon como a grande vilã da história.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo informações do jornal O Globo, o ator Daniel Rangel assinou contrato com a emissora carioca para interpretar o mocinho da história que terá exibição nas redes sociais.
- Leia também: Globo acerta detalhes de primeira novela vertical com Jade Picon na pele da grande vilã
Tudo Por Uma Segunda Chance é escrita por Rodrigo Lassance, sob direção de Adriano Melo. A história acompanha Paula (Débora Ozório), que planeja se casar com Lucas (Daniel Rangel), mas sua melhor amiga, Soraia (Jade Picon), também quer ficar com o rapaz e ainda por cima colocar as mãos na herança dele. Débora Ozório gravou o piloto como Paula.
Em tempo, Daniel Rangel não é visto nas novelas desde que fez uma participação especial em Garota do Momento (2024). Ele fez sua estreia nos folhetins em Totalmente Demais (2015), tendo emplacado seu primeiro papel de destaque na carreira em Novo Mundo (2017).
O post Globo define ator que viverá o mocinho de novela com Jade Picon como vilã foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Caso Eloá Pimentel resultou na prisão do pai da jovem em Alagoas
- Diversão e Arte Marcela Tomaszewski pede prisão de Dado: "A todo momento à disposição"
- Diversão e Arte Virginia Fonseca quebra o silêncio sobre crise com Vini Jr.
- Diversão e Arte Modelo "perfeita" faz greve de sexo por estética: "Não percebi"
- Diversão e Arte Elymar Santos revela passado na Febem e sexo por dinheiro
- Diversão e Arte Madonna promete reviver a era disco que marcou sua carreira